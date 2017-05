Gabon: 10 lauréats au podium du Concours scientifique

Le 13 mai 2017, les résultats du Concours scientifique qui s'est déroulé en avril dernier à Port-Gentil, on été rendus public au lycée français Victor Hugo. Cette session a enregistré 75 candidats pour 10 places des élèves gabonais issus des classes de 3ème et de Seconde d'établissements officiels de la commune. Yitou Sean Lilian Moussavou Moussavou, du lycée André Raponda Walker, occupe la première place avec une moyenne de 16,98/20. « Je suis très heureux, je ne m'attendais pas, maintenant je suis 1er, c'est très bien. Je suis ému, je ne réalise pas que j'enlève des charges à mes parents » a confié le lauréat.

Les lauréats du Concours scientifique d'avril dernier sont connus.Ils ont reçu leurs prix devant le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina et le Consul de France à Port-Gentil, Frédéric Grapin et les représentants des parents d'élèves (Gabonews) :

