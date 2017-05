Afrique Centrale: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Ligue 1, 37e et avant-dernière journée

Prince Oniangué est resté sur le banc lors du succès de Bastia sur Lorient. Si les Corses, 19e avec 34 points, peuvent encore mathématiquement croire au maintien, ils devront l'emporter à Marseille lors du dernier match tout en tablant sur des défaites de Lorient et Caen, 18e et 17e avec 35 et 36 points.

En bas de tableau, Dijon a remporté le match de la peur face à Nancy (2-0) et sort ainsi de la zone rouge. Un point, à Toulouse, suffira à leur garantir une place en Ligue 1 l'an prochain (16e avec 36 points et une différence de buts favorable par rapport à ses poursuivants). Pour Nancy, qui recevra Saint-Etienne lors de la 38e journée, c'est mission impossible. Tobias Badila et Faitout Maouassa, titulaires, joueront donc en Ligue 2 l'an prochain, sauf s'ils changent d'air. Dans les rangs dijonnais, Arnold Bouka Moutou est resté sur le banc, alors que Dylan Bahamboula était laissé à disposition de la réserve (comme Yann Mabella chez les Lorrains).

Battu à domicile par Rennes (0-1), Caen jouera sa survie au Parc des Princes face au PSG... Les Normands, 17e avec 36 points, auront du mal à prendre des points, mais seront sauvés en cas de défaites de Lorient et Bastia. Face à Rennes, Durel Avounou est resté sur le banc.

A Angers, vainqueur à Nice (2-0), Fodé Doré était en tribune. Treizième avec 43 points, le SCO n'a plus qu'un objectif : la finale de la Coupe de France, le 27 mai, face au PSG.

Bryan Passi était dans le groupe de Montpellier lors du revers face à Lyon (1-3). Le milieu de terrain est resté sur le banc, tandis que Morgan Poaty était en réserve, comme Alan Dzabana.

Sans Yhoan Andzouana, Monaco corrige Lille (4-0) et valide son titre de champion de France. Le premier depuis l'an 2000.