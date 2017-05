Cote d'Ivoire: 21ème journée de la ligue 1: l'Africa domine le Séwé Sports

Et Arsène Loko double la mise pour l'Africa Sport en marquant le 2ème but. Il sera imité à la 69ème minute par Guiagnon Parfait qui corse l'addition. « Les enfants ont démontré qu'on peut compter sur eux», se réjouit le coach Aka Kouamé.

Plus réalistes, les Aiglons ouvrent le score à la 29ème mn par Kwamé Adjéi. Le Séwé Sport qui a toujours pris le dessus sur les Aiglons lors des différentes rencontres va courir en vain derrière l'égalisation. Et c'est sur le score de 1- 0 qu'intervient la pause.

Dès l'entame de la rencontre, ils mettent la pression sur leur adversaire du jour en se créant de nombreuses occasions de but sans pour autant les concrétiser. Après avoir subi les assauts des joueurs du Séwé pendant le premier quart d'heure, les hommes d'Aka Kouamé se réveillent et prennent le match à leur compte.

