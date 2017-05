Ile Maurice: Autrement capable et comptable, Kerishma vit sa vie à 100 %

Son objectif est aujourd'hui l'émancipation des handicapés. «La plupart du temps, lorsqu'un enfant naît avec un handicap - physique ou mental -, la société le rejette. Cette société dit que ces personnes ne peuvent rien réaliser dans la vie. Or, il faudrait aussi inclure ces personnes.» Et Kerishma d'ajouter qu'elles ont aussi des atouts. S'ils sont nombreux à se battre pour les droits des handicapés, la jeune femme sait que le chemin vers l'accomplissement de cet objectif est encore long.

Kerishma peut aussi compter sur son père Kishore. Retraité, cet ancien employé de la Mauritius Ports Authority la conduit au travail et la récupère tous les jours. «Mon père a tout fait pour que je puisse mener une vie sans difficulté. Il s'est offert un véhicule spécial pour cela. C'est un disabled friendly vehicle, équipé d'une rampe et adapté aux personnes en fauteuil roulant.» Ce qui donne envie à Kerishma de conduire elle-même un jour, «comme beaucoup de gens aux États-Unis».

Son parcours ? Elle réussit à se faire accepter à l'école Hugh Otter Barry; à Curepipe. Après le cycle primaire, elle est admise au collège Hindu Girls où elle réussit brillamment aux examens du School Certificate avec 13 unités et au Higher School Certificate, est classée troisième en Hinduism à l'échelle nationale. «Après le HSC, je ne savais pas quelles études supérieures choisir, vu que je ne pouvais pas me déplacer. À l'époque, je n'avais encore ni fauteuil motorisé ni moyen de transport. Mon frère, qui est Chartered Accountant à la Deutsche Bank, m'a suggéré d'opter pour des cours d'ACCA. J'ai commencé à prendre des cours à distance.» Elle réussit les niveaux 1, 2 et 3 sans avoir recours aux cours particuliers. «Cela n'a pas été tous les jours facile», dit-elle avec le recul. Mais en mars 2017, ses efforts sont récompensés. Elle devient Chartered Accountant certifiée. «De janvier 2015 à ce jour, je travaille chez Ernst & Young comme auditrice adjointe.»

