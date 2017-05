Cote d'Ivoire: Filière cajou - Du matériel d'analyse distribué aux 60 meilleures coopératives

Que le matériel n'aille pas dormir dans vos magasins », a lancé le directeur général du Conseil du Coton et de l'Anacarde, Adama Coulibaly, à l'endroit des coopératives bénéficiaires ont été choisies en fonction de leur respect des dispositions pratiques de la commercialisation et de la quantité de noix vendue.

Un don qui contribuera à préserver la qualité des noix de cajou ivoiriennes. En effet, dans sa politique d'amélioration et de consolidation de la qualité des noix brutes de cajou, le Conseil du Coton et de l'Anacarde a offert des kits d'analyse à soixante coopératives de producteurs. Les kits, composés entre autres d'humidimètre, de cutter, de gants et de bec Calao ont été remis aux 60 meilleures coopératives de producteurs ce jeudi 11 mai à l'atelier de formation initiée à leur intention par le Conseil. « Faites bon usage du maté- riel pour le rayonnement de votre activité.

