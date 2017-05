Cote d'Ivoire: Situation toujours incertaine à Bouaké

Le calme est tout de même revenu dans la ville en fin de soirée. Les derniers tirs de kalachnikov et d'armes lourdes se sont tus vers 20h et les mutins sont rentrés dans leur caserne.

Sans doute aussi à cran à cause de cette force militaire montée de Yamoussoukro et d'Abidjan dimanche matin, composée de forces spéciales et de gardes républicains dont les nombreux blindés légers et les pick-up sont disposés tout le long de la route avant Bouaké.

Les mutins étaient très énervés à Bouaké en fin de journée, dimanche. Il faut dire que le corridor sud d'accès à la ville est embouteillé sur des kilomètres par plusieurs dizaines de camions et de bus et qu'ils essaient de remettre de l'ordre dans cette pagaille en rouvrant l'axe routier.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.