Togo: David Baïni Djagbavi - « Tous les ingrédients sont là pour une soirée de particularité et de surprises »

interview

L'acte VI du T des Médias, c'est le samedi 27 mai prochain. A quelques jours du rendez-vous culturel des professionnels de média, David Baïni Djagbavi, Manager Général de l'événement donne un avant-goût.

Après cinq éditions des soirées T des medias, pouvez-vous nous présenter un bilan général des dernières éditions ?

Notre bilan est celui relatif à la conclusion faite chaque année par la presse togolaise. Un bilan positif et satisfaisant depuis 2012 que nous avions débuté cette aventure ensemble avec la presse togolaise. Ce bilan est porté par toute la famille des médias togolais et est le symbole de notre satisfaction.

La presse togolaise à joué un grand rôle à nos côtés depuis le début et aujourd'hui nous pouvons estimer que nous sommes satisfaits de toutes les éditions des soirées T des medias que nous avions déjà organisées. Notre satisfaction est relative à la grande mobilisation et à la grande adhésion des médias togolais à notre événement et aussi à la totale confiance que nous font nos partenaires chaque année.

Qui sont les partenaires des soirées T des medias ?

Nos premiers partenaires sont les journalistes et les médias. De part leur adhésion et leur mobilisation autour du T des medias, ils constituent la première réelle grande famille de notre assurance à organiser chaque année le T des médias. Puis viennent ensuite nos partenaires financiers et techniques. Durant six années, Moov Togo nous a toujours soutenus et cette présence a constitué pour nous l'assurance de la réussite de cette soirée chaque année.

Nous avons réussi à associer de nouveaux partenaires cette année et dans le lot nous citerons la société Glory of God qui nous a dotés de tissus de marque Wina Wax avec lesquels les stylistes ont créé des tenues d'exhibition à la soirée. Nous n'oublions pas tous les autres partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont accepté d'associer leurs images à la soirée T des médias.

Nous n'oublions pas années si les stylistes togolais qui ont donné leur accord pour valider leur participation à la soirée T des médias. Ce sont de jeunes stylistes togolais plein de créativité et d'imagination que nous avons retenu cette année et sans eux nous ne pouvons pas organiser cette soirée. C'est le lieu ici d'adresse à tous, nos sincères remerciements pour l'accompagnement qu'ils nous ont fait.

Qui défilent sur le T des médias ?

Sur le T des médias, nopus mettons les journalistes, les animateurs et les techniciens, bref l'ensemble de la grande famille des médias du Togo. ces journalistes viennent de tous les média du Togo et son choisis pour leur volonté à défiler et partager d'intenses moments de bonheur avec leur premier public.

Cette année, nous avons mis sur le T des médias de nouveaux d'hommes de médias qui n'ont jamais défilé et qui sont à leur première participation. Ceci est relatif à la rotation que nous avons toujours imprimée au choix des hommes des médias qui défilent chaque année sur le T des médias.

Quelle sont les nouvelles couleurs qui seront contenues dans l'édition de cette année ?

Cette année, nous amenons le journal radiophonique dans la salle de la soirée. Nous l'avons déjà fait à la première édition et ça a permis au public de découvrir comment se prépare une édition de journal radiophonique, depuis le reportage jusqu'à la présentation d'une édition de journal en direct.

A côté de ça, nous allons au public aussi de défiler sur le T des médias cette année. Il s'agit d'un concept que nous avions pensé pour permettre au public de monter sur le podium et de défiler comme les journalistes.

Enfin le karaoké qui sera au programme de cette soirée cette année et c'est le seul moment où le public va découvrir les talents des journalistes sur des créations artistiques et musicales de notre pays. Tous ces ingrédients sont contenus dans le programme de la soirée pour offrir une sixième édition de la soirée T des médias qui allie particularité et surprises.

En un mot, qu'est-ce qui va se passer cette année à la soirée T des médias ?

La sixième édition de la soirée T des médias réserve de belles surprises à la taille de l'événement. Nous estimé nécessaire d'associer les attentes du public aux surprises de la soirée et donc un joli mélange de spectacles et de shows que les journalistes vont offrir au public à la soirée cette année.

Au-delà de l'aspect défilé de mode, il y aura des prestations artistiques et scéniques qui vont être dirigées que par les hommes de médias pour composer le contenu de la soirée. Le public aura la chance de voir les journalistes et animateurs se transformer en vedettes et artistes et aussi en danseurs sur les nouvelles tendances musicales de l'heure. Ca va être une belle soirée !

Les conditions d'accès à la soirée pour les journalistes et le public ?

L'accès est libre et gratuit pour tous les journalistes de notre pays sur présentation de leur carte professionnelles et de presse. C'est une soirée consacrée essentiellement aux journalistes et donc nous attendons 350 journalistes à ce rendez-vous annuel.

Le public est aussi invité à la soirée. Pour cela, il paie un ticket unique d'accès à 5000 francs CFA pour vivre ce beau moment de spectacles et de shows que proposent les journalistes. C'est pour nous une façon de demander le soutien du public à notre événement. Et chaque année ce public répond massivement présent au rendez-vous du T des médias.

On ne doit rater le T des médias pour aucune raison. La sixième édition promet et elle va assurer comme les précédentes éditions...