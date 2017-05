Cameroun: Eglise évangélique - Hendje Toya prend les commandes malgré tout

La passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant s'est déroulée le mercredi 10 mai dernier à Douala lors d'un conseil synodal extraordinaire marqué par le boycott massif des pasteurs et des membres sawa de ce conseil

C'est dans un temple du centenaire vide au trois quart que s'est réunie l'égliseévangélique du Cameroun en conseil extraordinaire ce 10 mai. A la suite des travaux de son 59è synode général tenu àN'Gaoundérédu 17 au 23 mars dernier dont le point d'orgue avait été l'élection d'un nouveau bureaunational et des membres du conseil synodal général. Une élection qui a vu la victoire du révérend pasteur HendjeToya au poste de président général de l'EEC au détriment de Priso Mingole son adversaire.depuis lors, un vent de contestation s'est installé dans cette église du fait du courroux des chefs Sawa qui réclament que la présidence soit attribuée à l'un de leur fils en l'occurrence le pasteur Priso tel que cela avait arrangé lors du synode de Yabassi . Ces derniers réclament l'application des accords passées entre le président sortant Isaac Batomen et eux ou il était question d'une rotation au poste de président des entités sociologiques dominantes de cette église. Pour les chefs Sawa s'est à leur tour d'avoir un président.

Les travaux de ce mercredi qui ont été fortement boycotté par le camp séditieux ont été l'occasion pour le bureau sortant de présenterleur version des faits devant quelques membres du conseil synodal et autres hommes de media venu pour la circonstance.

La teneur des travaux portait essentiellement sur la recherche des voies de sortie de cette crise qui est entrain de diviser l'égliseévangélique du Cameroun. Plusieurs explications ont été données sur la genèse du problème avec des récits plus ou moins établis mais toujoursest-il que le pasteur HendjeToya jean Samuel a été reconnu comme nouveau président général de l'église et maintenu comme tel. La passation de pouvoir entre Isaac Batomen le sortant et lui s'est déroulée comme prévu. A la fin de ce conseil synodal extraordinaire, les membre présents ont pondu une déclaration dans laquelle ils rappellent les fondamentaux de l'église évangélique du Cameroun, évoquent le déroulement des élections de N'Gaoundéré ou aucun cas de contentieux n'avait été enregistré , reviennent sur les engagement pris à yabassi et enfin indiquent la nouvelle dynamique de l'égliseévangélique du Cameroun qui dans un souci de paix et d'unité reconnait et comprend la frustration de quelques-uns de ses membres et s'engage à y travailler pour la recherche dans le dialogue de toute forme d'apaisement et exhorte les nouveaux dirigeants et tous ses membres à œuvrer dans ce sens pour la gloire de dieu et rappelle que « les problèmes de l'église se règlent en dans l'église ». Car son unité reste une valeur qu'elle chérit et la paix une vertu qu'elle promeut tant en son sein que pour l'ensemble du peuple camerounais.

Denise Fampou, 3è vice-présidente chargée de la trésorerie : « L'église doit rester unie »

« Il ressort de ces travaux que l’église évangélique du Cameroun reste une et indivisible et tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il Ya des remous et nous allons y remédier à travers le dialogue car nous sommes une église ouverte au dialogue et ce dialogue va se poursuivre tel que l'a relevé le président sortant. Il a aussi signalé que tous ce qui se passe actuellement au sein de l’église évangélique est né d'une situation qui fait que l'église est dirigée par des hommes et partout où il y a des hommes il peut avoir des incompréhensions et nous pensons que les résolutions prises au cours de ce synode vont ramener de l'ordre au sein de l’église évangélique du Cameroun »