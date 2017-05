Cameroun: Colonel Hamad Kalkaba Malboum - Les chiens sont lâchés...

Je me suis habitué en côtoyant les hommes comme moi, à m'indigner aujourd'hui encore plus qu'hier quand je suis face à ce qui paraît à ma conscience d'homme libre comme une injustice. C'est par un billet de RFI, que j'ai appris la disqualification du Colonel Kalkaba Malboum de la course à la présidence de l'ACNOA, entendez Association des Comités Olympiques Nationaux d'Afrique. Très peu de Camerounais savent vraiment ce qu'est l'ACNOA et les médias camerounais ont très peu parlé de cette candidature avant la disqualification du candidat camerounais.

« Le Camerounais est également suspendu de toutes les activités au sein du mouvement olympique en Afrique le temps d'en terminer avec les investigations. » Qu'a-t-il pu faire de si grave ? Le candidat camerounais aurait utilisé les ressources de son gouvernement pour faire campagne. RFI n'ira pas plus loin, les journaux camerounais prendront assez rapidement le relai appuyé par les réseaux sociaux. Documents à l'appui, le colonel camerounais est accusé d'avoir reçu deux cents millions de francs CFA pour « essayer de corrompre les ministres et autres présidents des comités nationaux olympiques mettant en conflit ministres des sports et présidents. »

La machine à broyer est donc mise en route avant même la fin des investigations ; au Cameroun, certains demandent déjà l'incarcération de ce colonel dont peu connaissent le visage. Que révèlera l'enquête ? Nul ne le sait encore, voilà pourquoi je ne comprends pas le lynchage médiatique auquel est soumis le colonel Kalkaba Malboum.

Sans transition et sans rapport aucun, quoique...

Ainsi le Général Lassana Palenfo et la presse camerounaise se gargarisent autant qu'ils se ridiculisent en accusant le colonel Kalkaba Malboum de « manquement à l'éthique » ! Le 6 mars 2017, c'était un lundi, le ministre des relations extérieures du Cameroun Lejeune Mbella Mbella a officiellement présenté la candidature du Camerounais et une somme apprendra-t-on, le 14 mars 2017 de la bouche du même ministre, de 163 millions de francs CFA a été débloquée pour permettre au candidat de mener à bien sa campagne avec l'onction du Chef de l'Etat camerounais. Au mois de mars donc, Kalkaba Malboum était celui qui avait vraisemblablement le plus de chance de l'emporter en ce 11 mai à Djibouti, mais patatras, il se fait épingler par les tribunaux médiatiques et le comité d'éthique de l'ACNOA dans un processus électoral dont il connaît pourtant les rouages pour avoir été déjà candidat en 2005.

Vous noterez que n'étant pas vraiment pour la justice des médias, je me permets d'employer le conditionnel puisque jusqu'à preuve du contraire et même si personne ne semble contester les sommes évoquées quoi que ! (cent soixante-trois millions, cent quatre-vingt-six millions deux cents vingt-six millions, deux-cents millions) l'accusation de « manquement à l'éthique » n'est pas encore démontrée.

Qui a dévoilé cette affaire ?

Seul l'œil du Sahel a posé la question de savoir « Qui a trahi le colonel Kalkaba Malboum ? » quand tous les autres médias, presses écrites et cybernétiques se sont empressés de le jeter en pâture ! Certains l'accusant d'avoir voulu revendre à l'ACNOA du « réchauffé » quand d'autres l'envoient directement derrière les barreaux. A aucun moment personne ne s'est posé la question de savoir comment des documents hautement confidentiels du ministère des relations extérieures transitant d'Etat à Etat ont pu se retrouver dans les réseaux sociaux et entre les mains de l'adversaire du Colonel Kalkaba, l'ivoirien Lassana Palenfo ?

Personnellement, je m'attendais à ce que soient ouvertes plus d'une enquête au Cameroun et même dans d'autres pays, pour déterminer d'où viennent les documents qui circulent dans les réseaux sociaux, ceux qui sont entre les mains du général Lassana Palenfo, ceux ayant transité entre le premier ministère du Cameroun et le ministère des finances. Je m'attendais à qu'on nous dise pourquoi une différence de presque 40 000 000 de Fr cfa entre la somme officiellement débloquée et celle qui apparaît sur le document que l'ACNOA a rendu public ?

Mais non, personne n'y a pensé, tout le monde ne voit que la case prison pour le colonel Kalkaba Malboum. Il est vrai que dans le pays où 'l'on a écarté la norme et normalisé l'écart, il est admis que des documents confidentiels circulent dans les réseaux sociaux sans que cela émeuve qui que ce soit !

Je ne me permettrais pas de juger cette affaire sur le fond, je n'en ai ni l'envie, ni les compétences, ni les moyens, mais rien ne m'empêche de vouloir tirer à boulets rouges et dire ce que je pense de la manière avec laquelle elle est traitée.

On notera que, globalement, rares sont les diplomates camerounais à monter au créneau pour enfoncer ce pauvre colonel ; normal me direz-vous, et comme on les comprend, la fuite est peut-être venue d'eux... Mais pour quelle raison ? On ne le saura peut-être jamais. Par contre, on ne compte plus les journalistes qui tombent à bras raccourcis sur Hamad Kalkaba Malboum, ils sont foultitude, de tous les médias, radios, télévision, presse écrite, cybernétique, médias publics comme privés. On trouve de tout: des journalistes d'un jour, des commentateurs, des twitteurs, des facebookers, des déçus (gratinés ceux-là), des pochetrons coincés sur un zinc, des sachants qui savent tout sur tout, des anciens collaborateurs déçus, des blogueurs, des Camerounais de base comme vous et moi... On ne compte plus ceux qui prennent plaisir à taper sur le Colonel Kalkaba Malboum.

Toujours les mêmes trucs qui reviennent: dans un pays normal, il serait déjà en prison tout au moins un juge se serait déjà auto-saisi du dossier. Le salaud (sic) qui a pris notre argent pour aller corrompre les ministres dans d'autres pays alors que nous mourrons de faim ici chez nous, lui qui se la jouait probité, tous pourris, corrompu, enfoiré (sic), enculé (re-sic), qu'il aille en taule, il doit payer tout rembourser, etc, etc, etc... Ce que je lis et entends à propos du colonel Kalkaba est absolument hallucinant, effarant. Les chiens sont lâchés, ils adorent montrer les crocs, ils aimeraient mordre jusqu'au sang. On se croirait en pleine justice populaire, vous savez, cette justice où juger est perte de temps, la vindicte populaire, bien entretenue, énonce l'acte d'accusation, émet le jugement et prononce, dans le même temps, la condamnation avec exécution immédiate de la peine, si possible sur la place publique. Tout cela est à vomir !

Tous ces aboyeurs ont-ils les fesses propres ? Ont-ils toujours été parfaitement réglos avec le Cameroun ? Aucun pour avoir un tantinet fraudé avec la bayam sallam du quartier? Aucun pour avoir un peu abusé des largesses du système ? Aucun qui n'ait un jour ou l'autre arnaqué son patron ? Ses clients ? Son voisin ? Aucun pour n'avoir ne serait-ce qu'une fois transgressé les règles ? Bah voyons, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et il n'y a que Hamad Kalkaba Malboum et sa candidature à la présidence de l'ACNOA pour être vérolés jusqu'au trognon !

Alors, je comprends que lorsque l'on galère, on ait un peu, voire beaucoup, « les nerfs » quand on constate qu'encore un de là-haut s'est fait poisser, mais tout de même, merde quand même ! On se calme, les gens, on se calme... N'entrons pas dans ce jeu dont les règles ont été écrites par ceux qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait le boxon chez le Colonel Kalkaba Malboum. Ne soyons pas plus « populistes » que ceux qui jouent avec le populisme pour agiter les chiffons rouges de la guerre civile ou de je ne sais quelle déliquescence totale de notre pays. Ce n'est pas en tirant sur l'ambulance que votre petite vie s'illuminera.

Quittons un peu le Cameroun, mais c'est pour mieux y revenir car en réalité, notre bon général Lassana Palenfo, lui le ministre, lui le conseiller du président Allassane Dramane Ouattara, n'a-t-il pas reçu le soutien de son président de la République, du gouvernement dont il est membre ? A-t-il fait campagne sur une fortune personnelle ? Comment a-t-il donc fait cette campagne ? Assis dans son fauteuil à la présidence de la République ivoirienne ? N'a-t-il pas rencontré certains présidents des comités olympiques nationaux avec les fonds mis à sa disposition par le gouvernement dont il est membre ? Soyons un peu sérieux ! Pour déverser votre bile ou vos ressentiments, ayez au moins la décence de vous poser les bonnes questions et surtout d'attendre que la justice tranche puisque désormais vous faites appel à elle.

Oui, je l'ai dit dans le chapeau de cette réflexion, je ne supporte pas ces lynchages médiatiques, je ne les supporte plus ! Je les supporte d'autant moins qu'ils sont parfaitement orchestrés et que comme un seul homme, tous les médias y plongent. La dépouille de Bibi Ngota n'aura pas suffi qu'il vous faudrait celle du colonel Kalkaba ? Qui après ? Nous avons eu le ministre Engoulou Henri aussi, mais nous n'eûmes point de remords.

J'ai beau réfléchir à une conclusion, je ne vois que Mitterrand à convoquer lorsqu'il prononça l'éloge funèbre de son ancien premier ministre Pierre Bérégovoy : " Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous." C'était loin de chez nous mais dans un monde globalisé, c'était juste dans la maison d'en face et moi, je me souviens du Colonel Kalkaba Malboum, un Mousgum pur-sang comme qui dirait, diplômé de l'Ecole militaire interarmes de Yaoundé (EMIA) en 1972, année de ma naissance, je me souviens du Conseiller technique au Ministère de la Défense, je me souviens de l'athlète, de l'international de hand-ball, et du relais 4x100 mètres de 1970 à 1974, je me souviens du président de la fédération camerounaise de hand-ball.

Je me souviens de cette fierté dans le regard, celle du président du Conseil International du sport militaire (CISM) zone Afrique, enfin, je me souviens du président du Comité National Olympique du Cameroun, lui qui a pris la suite du professeur René Essomba. Alors voyez-vous, je ne fais point l'éloge de la corruption, j'appelle à notre responsabilité et à l'honnêteté intellectuelle qui devraient habiter tout un chacun surtout au moment de s'attaquer à l'honneur de son semblable.