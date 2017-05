Madagascar: Une armée de bandits enlève le fils d'un opérateur à Ilafy

La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et le respect de la démocratie figure parmi les sujets de… Plus »

La communauté française va, sans doute, réagir de nouveau avec cet enlèvement. Elle a vivement interpellé les autorités malgaches de prendre leurs responsabilités dans la protection de la population. Les nouveaux ministres de la Police et de la gendarmerie ont du pain sur la planche. Visiblement, n'ayant même pas eu le temps de tout voir et d'assainir ils sont pris de court. À moins qu'on leur ait donné une mission impossible.

Les auteurs du rapt d'hier constituent, ni plus ni moins, qu'une véritable colonne militaire. Visiblement, ils sont bien renseignés sur leur proie et ont parfaitement préparé leur coup. De là à permettre aux enquêteurs de remonter de fil en aiguille jusqu'à celui qui mijote les coups, cela ne devrait pas être une entreprise difficile. Mais il est des kidnappings comme il est du trafic de bois de rose, il existe une liste de ceux qui en font leur activité remise aux autorités suprêmes sans qu'aucune personne mentionnée parmi les délinquants ne soit arrêtée.

On croyait la série de kidnappings terminée avec l'arrestation de plusieurs suspects, auteurs de l'enlèvement du jeune Firoze a Ambohibao, il y a un mois. Erreur, avec ce qui s'est passé hier, les kidnappings ont encore de beaux jours devant eux. Pire, les bandits sont mieux équipés et mieux

La scène s'est passée vers 11 heures alors que le jeune homme se trouvait au cimetière en pleine prière avec une soixantaine de personnes. Les bandits ont surgi et l'ont embarqué à bord d'une Renault Express. Plus loin, ils ont changé de voiture.

