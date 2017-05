Madagascar: Antsahamanitra - De belles retrouvailles avec les « Kaiamba tena izy »

Chaleureuse ambiance lors du concert « Kaiamba » tena izy hier à Antsahamanitra.

Nostalgie et retrouvailles. C'est un peu ce qui peut résumer le concert des artistes « Kaiamba » qui se sont donnés rendez-vous hier avec leurs fans à Antsahamanitra. Et ce n'est que le début !

Chaudes retrouvailles hier entre les « mpankafy vazo kaiamba » et les stars de cette musique qui a bercé toute une génération. Un hommage à ceux qui ont rejoint l'Eternel pour commencer le concert, comme pour dire que Bruno Raisner et Dorlys sont toujours là. Tous les artistes sont alors montés sur scène pour chanter ensemble « Amito ho fafako ». Puis « Ranomaso mankahia ». Le public n'a pas boudé le spectacle. Certes, ce n'était pas un concert à guichet fermé, mais il y avait tout de même pas mal de spectateurs.

La bonne dizaine d'artistes qui ont participé à ce medley de vazo kaiamba a donc donné le meilleur pour raviver la nostalgie auprès de ceux qui ont bien connu cette période. « Ok Ok », « Ravikininin'i Mananjary », « Leboto », « Tsy mety afa-po » pour clore la première partie... Autant de titres qui ont leur histoire et que le public a repris avec beaucoup d'enthousiasme. Dans la deuxième partie du concert, les Zozo ont amené sur scène les indémodables « Zaza kaiamba » et « Sipa voadona », Oza Jerome a chanté les fameux « Fotsy hely » et « Viavy tsara ».

Inter. Le concert de retrouvailles a été un succès, puisque de toute façon la qualité d'un spectacle ne se mesure pas à l'applaudimètre. Ceux qui sont venus assister au spectacle ont été ravis, l'émotion et la sensation de nostalgie a été un beau voyage dans le temps. Les organisateurs, eux, semblent également satisfaits du résultat. D'ailleurs, ils n'entendent pas en rester là. Après ce grand concert à Antsahamanitra, ils comptent faire tourner le concept dans d'autres villes : Morondava, Fianarantsoa et Toliara. Zozo Mananjary, Oza Jérôme, Simon Randria, Jean Kely sy Basth, ProsHely, Dédé Fénérive, Dor's Group et Jackie Edmée et Dadda du Seald Group sont sûrs de partager cette bonne vibration dans tout le pays.