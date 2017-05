Madagascar: Musique classique - Les KW Kwatyor ont joué avec des orphelins

La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et le respect de la démocratie figure parmi les sujets de… Plus »

Instant magique, moment mémorable. C'était vendredi soir à l'église Saint Laurent Ambohimanoro lors du concert de KW Kwatyor pour leur passage à Madagascar. Magique puisqu'ils n'étaient pas seuls sur scène pour le concert, mais avec des enfants. Des « petits » musiciens qui ont bluffé l'assistance, surtout lorsque l'on sait qu'il s'agit là d'orphelins, ceux de l'orphelinat Saint-Paul, qui, en plus de donner un enseignement et une famille à ces 19 enfants, leur donne aussi une éducation culturelle et musicale. Et pas n'importe laquelle puisque les enfants jouent de la musique classique.

