Madagascar: Un président qui a réussi son entrée dans l'histoire

Le discours du nouveau locataire de l'Elysée fut à la hauteur de tous les engagements qu'il a pris durant cette campagne présidentielle. Il sut prendre la mesure des difficultés qu'il devra affronter et il se dit prêt à tout faire pour les résoudre. C'est une France ouverte sur le monde dont il veut restaurer la puissance et le rayonnement dans le monde. Le contenu de cette allocution fut dense et permit de connaître les grandes lignes de l'action qui serait entreprise. La descente des Champs Elysées sur un véhicule de l'armée et les derniers mètres du parcours faits à pied furent quelques-uns des éléments marquants de cette journée. Le jeune président tenait à marquer ainsi l'importance qu'il porte à son rôle de chef des armées.

La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron l'a installé définitivement dans la fonction régalienne qui est la sienne. C'est un président différent de tous ses prédécesseur qui a imposé son style fait de simplicité, de chaleur et de détermination. Les mots prononcés par le président du conseil constitutionnel, Laurent Fabius, lors de l'annonce officiel des résultats de son élection, ont dépassé le simple cadre protocolaire et s'apparentèrent à un encouragement dans l'accomplissement de la lourde tâche qui l'attend.

