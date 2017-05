Madagascar: Union européenne - Intensification des engagements mutuels, après de grandes négociations

La lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et le respect de la démocratie figure parmi les sujets de discussion durant le Dialogue politique qui s'est tenu à Antsiranana le 27 avril dernier, entre les dirigeants malgaches et les représentants de l'Union européenne (UE).

Le dialogue politique entre Madagascar et l'Union européenne a porté ses fruits, avec la signature de quatre conventions de financement d'un montant total de 122 millions d'Euros. Et pourtant, lors de l'ouverture de la rencontre, les discours du président de la République malgache, Hery Rajaonarimampianina et de l'ambassadeur de l'Union européenne, Antonio Benedito-Sanchez ont présenté quelques insatisfactions. « Certains financements dont les accords ont été signés en 2014 et en 2015 n'ont toujours pas été décaissés, alors que ceux-ci concernent le 10e FED (Fonds Européen de Développement). Il faudrait simplifier les démarches et accélérer les procédures de décaissement, surtout pour les cas d'urgence », a soutenu le président Hery Rajaonarimampianina.

De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a noté que Madagascar a eu plusieurs avancées mais que beaucoup restent à faire. A noter que cette rencontre a été assistée, entre autres par le président de la République malgache, le premier-ministre, des membres du Gouvernement et des autorités locales. Du côté de l'Union européenne, les ambassadeurs de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et d'Espagne étaient également au rendez-vous. Les discussions ont été axées sur la situation politique actuelle, l'importance de l'égalité du genre pour le développement, la situation économique, le climat des affaires et l'Accord de Partenariat Economique, la coopération UE-Madagascar à la lumière des Objectifs de Développement Durable de l'Agenda 2030 et du nouveau Consensus européen sur le Développement, ainsi que sur le rôle de Madagascar dans le contexte régional et international.

Engagements. Concernant la situation politique actuelle, la partie malgache et celle de l'UE ont confirmé leur engagement pour la lutte contre la corruption et le renforcement des institutions, dont le BIANCO (Bureau indépendant anti-corruption) et le SAMIFIN (Service de renseignement financier), reconnaissant leur rôle central. Elles ont souligné l'importance de la lutte contre l'insécurité et l'indépendance de la Justice en vue de renforcer la confiance dans l'appareil d'Etat. « Nous réitérons notre volonté d'accompagner Madagascar dans la préparation des prochaines élections présidentielles qui devrait être inclusives, transparentes et crédibles, comme le veut également la partie malgache », ont affirmé les représentants de l'Union européenne. Par ailleurs, le dialogue a mis en relief l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes pour le développement du pays.

D'après les affirmations, des efforts doivent encore être entrepris tant au niveau légal que dans les habitudes, pour arriver à plus d'équité, si l'on ne cite que le cas de l'accès aux ressources productives, aux crédits financiers, et dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En ce qui concerne le climat des affaires, l'UE a souligné l'importance du dialogue public-privé, pour favoriser les investissements. L'ambassadeur Antonio Sanchez n'a pas manqué de mettre en avant les avantages de l'Accord de Partenariat Economique (APE) pour le développement de Madagascar. De son côté, la partie malgache a évoqué les difficultés de Madagascar, par rapport à l'APE. A noter qu'un forum économique, organisé en parallèle au dialogue politique a réuni une centaine de représentants du secteur privé de la région de DIANA et permis de temoigner du dynamisme du secteur privé, moteur de la croissance économique.