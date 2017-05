Madagascar: Gasy Ploit - Un anniversaire fêté dignement à Antsahamanitra

Samedi après-midi à Antsahamanitra, c'était le rendez-vous des jeunes, ou du moins, des ados. Le label Gasy Ploit a fêté ses cinq ans, avec tous ses artistes. Même si le public n'a pas vraiment été présent.

Cinq ans et beaucoup de fierté, mais pas assez de fans pour partager le grand gâteau d'anniversaire et le champagne. Le concert organisé par le label Gasy Ploit dirigé par Don Smokilla qui s'est tenu samedi dans l'après-midi n'a pas fait l'unanimité. Dans le théâtre de verdure d'Antsahamanitra, la très jeune génération de spectateurs n'a pas réussi à remplir les places, loin de là. Mais bon, un anniversaire ça se fête avec ou sans les invités. Et puis, de toute façon, tous les artistes du label, tous habillés sur leur 31, ont bien été là pour souffler avec le boss les bougies des cinq ans.

Invités. Et pourtant, tous les artistes qui ont signé au sein du label, et même ceux qui ont fait des featuring avec ces artistes ont tous été invités. Ils ont tous défilé sur scène pour interpréter leurs titres. Il y avait par exemple les gars de OGH, Mr Sayda, Fenohaja, Skerzo ou encore le fameux Mijah. Chaque artiste a donc chanté son tube, ou du moins la chanson la plus connue. Mais ce sont incontestablement eux, Agrad & Skaiz et Odyai, qui sont les véritables stars de ce label. Côté public, ceux qui étaient là sont restés timides, et sont restés sur place pour kiffer, jusqu'à ce que les organisateurs décident de lancer des t-shirts pour chauffer le tout. Et ça a marché. Puisque vers la fin du concert, le public a fini par danser au rythme des chansons des artistes sur scène.