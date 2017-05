Afrique: Le «Picasso Primitif» en face-à-face avec les arts d'Afrique

Lesquels de ces 300 objets sont signés Picasso ? Lesquels ont été conçus par les artistes africains ? À vrai dire, on est un peu déconcertés face à la profusion de ces créations similaires sans titre ni nom. En réalité, il s'agit d'un jeu de pistes élaboré par Yves Le Fur. Le commissaire de l'exposition met à égalité les artistes anonymes et Picasso.

D'un côté, des sculptures, masques et statuettes traduisent les rites, les esprits et la vie. De l'autre, des statuettes, masques et sculptures évoquent... la même chose. On reste bouche bée devant la force de ces pièces simples et poétiques. Mais, en fait, qui a fait quoi ?

Avec 300 œuvres à voir et un face-à-face troublant entre les arts africains et les créations de Picasso, c'est l'exposition évènement du moment. « Picasso Primitif » au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris explore les influences des arts premiers, principalement d'Afrique, dans l'œuvre abondante du génie espagnol.

