Congo-Kinshasa: La seconde mort d'Etienne Tshisekedi

Farouche opposant de Mobutu et de Patrice Lumumba, il a beaucoup contribué à la démocratie en RD Congo, ex Zaïre.

En tout état de cause, Etienne Tshisekedi, nommé Premier ministre à trois reprises entre 1991 et 1997, mérite mieux, pour services rendus à la nation congolaise.

Cette confusion ne va pas s’estomper de sitôt du moment que les proches et militants du défunt ont clairement signifié, contre vents et marées, que leur mentor qui est d’origine luba (une tribu locale de la RDC) sera bien inhumé chez lui.

Le gouverneur de la capitale congolaise a brandi une loi datant du 1914 et qui interdirait son enterrement au lieu voulu, non loin des habitations. Les autorités optent pour les cimetières pour, disent-ils, éviter des risques de contamination.

Le lieu de son inhumation dans le pays est la pomme de discorde entre sa famille, son parti l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et les autorités du pays.

