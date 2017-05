Cameroun: Economie numérique - Yaoundé se positionne

Le Cameroun a, à cet effet, misé sur des axes précis parmi lesquels la télémédecine, l'enseignement à distance, les modes de financement, les infrastructures et le cadre juridique pour développer l'économie numérique. Il est aussi question de créer un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique.

Il vise aussi à faciliter la mise en oeuvre des partenariats entre les institutions, les porteurs de projets camerounais et les investisseurs nationaux et internationaux Ces partenaires devraient contribuer au développement de l'économie numérique au Cameroun, afin d'augmente le PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020. La création d'emplois directs de 10.000 en 2016 à 50.000 en 2020 et à la hausse des impôts de 136 milliards de F en 2016 à 3000 milliards de F en 2020.

Al'initiative et sous le haut patronage du président de la République, le Cameroun organise dès ce jour et ce jusqu'au 17 mai prochain à Yaoundé, un forum international sur l'économie numérique, sous le thème : « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ».

