Algérie: Ethique respectée

«Comme on l'a toujours fait. Aujourd'hui, et bien que le match n'avait pas d'importance pour nous, nous avons joué à fond malgré les absences. Le premier but marqué au début du match nous a aidés à jouer calmement, contrairement à l'adversaire qui était sous pression et a raté beaucoup d'occasions. Le second but nous a permis de jouer avec plus d'assurance. Je remercie les joueurs pour leur sportivité et j'espère que la saison prochaine sera meilleure que celle-ci », c'est la déclaration de fin de match faire à un de nos confrères par Khezzar, le coach de l'ASO Chlef dont l'équipe venait de battre le Ghali Mascara, l'un des clubs menacés par la relégation au cas où le WA Boufarik parvenait à gagner son match face à l'A Bou-Saada.

Et l'éthique, c'est très certainement la meilleure des attitudes à même de réhabiliter un football national qui ne semble plus intéresser grand monde comme cela est confirmé par la désertion des tribunes et gradins des stades même lorsqu'il s'agit de grandes affiches.

De l'autre coté et au même confrère l'entraineur du GCM, malgré le résultat qui n'était pas en faveur de son équipe se disait satisfait dans la mesure où le maintien était toutefois assuré «Mon équipe n'a pas fait le match qu'il faut, surtout après le but encaissé en début de match. Les joueurs avaient la tête dans l'autre match et on raté beaucoup d'occasions nettes dont le pénalty en fin de première mi-temps. On a opéré des changements qui nous ont permis de réduire la marque mais c'était un peu trop tard. Malgré cela, on a assuré notre maintien et cela nous réjouit. Il faut penser maintenant à la saison prochaine et ne pas refaire les mêmes erreurs.»

Donc avec le RC Arba qui a chèrement payé le tribut d'une mauvaise gestion que ses dirigeants n'ont pas su assainir en essayant de tirer des enseignements d'une première expérience qui avait alors mené le club de la ligue 1, ce sont l'AS Khroub et le WA Boufarik que son adversaire du jour n'a pas épargné qui évolueront en division nationale amateur. Le trio rétrogradé est la conclusion la plus logique d'une saison très compliquée notamment et à commencer par le RC Arba qui n'est jamais parvenu à trouver ses repères, le WA Boufarik à l'instabilité chronique alors que pour l'AS Khroub n'a fait que confirmer le bricolage qui a marqué ses cinq dernières saisons mais également des hostilités jamais éteintes au même titre que fronts nouveaux ouverts à chaque fois que le moindre retour à la sérénité était possible.

Dans le haut du tableau, l'accession du Paradou athletic club ne peut souffrir d'aucune remarque et pour cause la saison remarquable réalisée par l'équipe de K. Zetchi. En ce qui le concerne, le deuxième club en l'occurrence l'USM Blida y a cru, a tout fait pour matérialiser les engagements pris par le staff dirigeant. C'est ce qu'a fait l'US Biskra dans une démarche identique même si la saison du club des Zibans a été agitée par la prise de décision chaotique comme cela a été le cas avec le limogeage de Zeghdoud lequel avait pourtant «pulvérisé » l'objectif pour lequel il avait été recruté à savoir le maintien en plaçant régulièrement son équipe à hauteur du podium.

Bien entendu, il y a eu des contestations de part et d'autre chez certains présidents de club notamment parmi ceux qui ont raté de peu l'accession, ces derniers remettant en cause les résultats acquis par les autres outsiders plus particulièrement quand ces résultats étaient acquis à l'extérieur. Nous serions presque tentés de dire que tout cela est de bonne guerre dans la mesure où les mauvaises habitudes mettent du temps à disparaitre.