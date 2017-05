Algérie: Le partage et la transmission en héritage pour construire le pays

Le P-dg du Groupe Benamor, Laid Benamor souligne que l'objectif de cet ouvrage est d'apporter une lueur d'espoir pour les étudiants, les jeunes entrepreneurs et tous ceux qui œuvre à créer et construire, à travers les valeurs du partage et de la transmission.

A l'occasion de la publication «Amor Benamor : une réussite algérienne» dans la collection les grands Bâtisseurs des éditions Casbah, une présentation de l'ouvrage s'est dérouler, hier, à l'hôtel Sheraton d'Alger, animée par le Président-directeur général du Groupe Amor Benamor, Laïd Benamor et par les co-auteurs Taieb Hafsi professeur titulaire à HCE Montréal et directeur de la collection et Omar Hemissi, Maître de conférence titulaire à l'Ecole supérieure de commerce d'Alger.

Le livre est publié dans les deux langues en arabe et en français et va paraitre bientôt en langue anglaise.

La présentation s'est déroulée en présence de la famille Benamor, dont la mère, les deux sœurs et les oncles, du président du FCE Ali Hadad, d'entrepreneurs et de leaders algériens dans l'industrie à l'instar d'Issad Rebrab et Lakhdar Mansouri et également d'experts universitaires et de nombreux représentants des médias.

En introduction de la présentation, Taieb Hafsi directeur de la collection «Les Grands Bâtisseurs», a souligné que cette collection retrace les vies et parcours de ceux qui créent, entreprennent et contribue au développement de l'Algérie

Ainsi «Amor Benamor : une réussite algérienne» nous livre un récit d'expérience sur un parcours hors du commun de l'une des «succès stories» de l'industrie agro-alimentaire en pleine croissance qui s'est distinguée en Algérie lors des trois dernières décennies.

Il ajoute que ce livre se veut aussi un recueil de témoignages des différents acteurs de cette réussite et de son impact sur la vie et le quotidien de ses derniers collaborateurs, amis, partenaires et institutions.

Apportant son témoignage, Laid Benamor a tenu à confier, qu'au départ il avait marqué un temps d'arrêt et de la réticence avant d'accepter grâce à la persévérance de Taieb Hafsi.

Laid Benamor précise à ce sujet que «l'objectif est d'apporter une lueur d'espoir pour les étudiants, les jeunes entrepreneurs et tous ceux qui œuvrent à créer et construire à travers les valeurs du partage et de la transmission».

Il a ajouté que «le partage et de la transmission sont les valeurs de la famille Benamor, des valeurs que notre défunt père nous inculquer à chaque instant».

A l'évocation de son père, la gorge nouée par l'émotion Laid Benamor poursuivra l'hommage à Amor Benamor qui releva le défi en 1984 de croire en son projet dans lesquels il avait investi les économies prévus à l'achat d'une maison.

La foi dans le développement de l'agriculture

Il soulignera : «Mon cher père avait la foi dans le travail de la terre et dans l'agriculture en tant que secteur clé, il avait aussi foi dans le développement durable, salutaire pour le pays.»

C'est dans cet esprit de l'amour de la terre et de la perception de l'agriculture dans une vision d'avenir que tout un chapitre entier a été consacré à ce secteur.

Laid Benamor abordera également le concept d'entreprise familiale en soulignant qu'«en France, en Italie, au Japon et aux Etats-Unis, c'est le schéma le plus répandu. Certes l'entreprise familiale n'est pas une chose facile, mais avec de la foi, de l'affect, et de l'intensité on peut réussir».

Laid Benamor, a aussi rendu hommage à sa mère en confiant : «Ma mère a soutenu mon père qui avait investi toutes ses économies dans ce projet et elle continue à être toujours à nous citer depuis que nous avons repris le flambeau». Invités à prendre la parole, les membres de la famille présents, ont apporté leurs témoignages sur les valeurs du partage et dévouement au travail transmis par le père Amor Benamor. Ainsi, Hadj Abderahmane, l'oncle paternel confie avec ferveur : «Mon grand frère était un grand monsieur, d'abord de par son intelligence et dont la mémoire était infaillible. Mais également de par sa générosité, son hospitalité et son grand amour pour la famille et le pays.»

La sœur de Laid Benamor confie pour sa part que «mon père était connu pour sa bonté, sa générosité et son franc parler. Ceux qui ne l'ont pas connu découvriront à travers ce livre sa qualité motrice qui est sa passion pour le travail. Il était infatigable, c'est cet héritage que nous voulons transmettre à nos enfants. Faire du travail une passion et un plaisir et j'espère que l'on arrivera à le faire».

Pour sa part, l'autre sœur Djamila rendra hommage à sa mère en soulignant que «je tiens à rendre hommage à ma mère qui nous transmis à travers son éducation le sens de la famille et de la générosité».

D'autres présents apportent leurs témoignages sur la famille Benamor, mais également sur le concept d'entreprenariat et l'importance du secteur agricole dans le développement de l'agriculture.

Une réussite exemplaire sur le plan morale

Taieb Hafsi soulignera en conclusion que l'exemple des Benamor qui constitue une réussite, parce qu'ils ont réussi à la fois à construire leur entreprise et à contribuer puissamment au développement de leur communauté. Ceci en participant au développement de l'Algérie et en créant des richesses nouvelles qui bénéficient à tous et qui accélèrent la croissance du pays.

Ainsi, l'objectif de cet ouvrage est de montrer «le fait que ce qui s'est produit à Guelma est une vraie révolution dans le secteur de l'agroalimentaire et de la tomate. Cela a été crucial pour le devenir de l'Algérie dans ce secteur. La réussite a été dans la construction d'un milieu et ainsi contribuer dans la construction de l'Algérie. Une construction qui est partie de la base vers le sommet fondée sur le partage des valeurs et de la qualité des rapports avec les employés avec une capacité d'une stratégie visionnaire et créative».

Taieb Hafsi estime que c'est dans cela que réside l'importance de cette collection, redonner confiance à la jeunesse et aux jeunes entrepreneurs algériens à travers des cas concrets de réussite exemplaire sur le plan moral et le dévouement au travail digne de susciter l'intérêt et l'espoir.

Il conclura avec un message d'espoir en soulignant que parmi les qualités des Algériens est le fait d'être curieusement optimistes et positifs.

Ainsi «Etre positif c'est très important, car cela permet d'être plus créatif, d'avoir plus d'énergie et on a tous intérêt à être positif. Quand on étudie un cas comme la réussite des Benamor, ce n'est pas parce que l'on veut les porter au firmament, c'est parce que l'on veut être positif et dire que l'un d'entre nous a été capable malgré l'adversité, les difficultés et tous les écueils qui ont jonché son parcours, malgré tout cela, il a réussi. C'est ce message positif plein d'espoir pour les jeunes que nous présente la réussite de la famille Benamor qui est une réussite algérienne».