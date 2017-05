Algérie: Des journées portes ouvertes pour rapprocher l'administration fiscale du citoyen

A cette occasion, l'administration fiscale invite les citoyens, les opérateurs économiques et autres porteurs de projets à se rapprocher de ses services lors des portes ouvertes pour s'enquérir au mieux de ces allègements fiscaux et de trouver toutes les réponses à leurs questionnements.

Une campagne médiatique sur ces journées portes ouvertes sera en outre couverte par le site web de la DGI (www.mfdgi.gov.dz) et ses pages sur les réseaux sociaux (Facebook, Google+ et twitter).

Ces journées portes ouvertes qui visent à rapprocher davantage l'administration fiscale des citoyens seront focalisées sur deux thématiques principales, à savoir les mesures de simplification et d'allègement de l'impôt forfaitaire unique (IFU) et le dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises en difficultés financières, explique la même source.

