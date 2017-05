Algérie: La FIA, un événement économique en perte de vitesse

La défection du public est un constat indéniable. Cette faiblesse de la fréquentation est peut-être due au fait que tout au long de l'année sont organisés, sur le même site, des salons spécialisés qui intéressent plus les professionnels, car ciblant leurs créneaux, leurs filières et leurs activités, ainsi que les visiteurs. Devant un tel constat, l'organisateur de la FIA, en l'occurrence la Société algérienne des foires et exportations (Safex) devra tirer les leçons de cet échec où elle a une grande part. Les responsables de la Safex devront revoir leur copie en vue de dégager les forces et les faiblesses de la manifestation pour affermir les premières et corriger les deuxièmes.

L'édition cinquantenaire de la Foire internationale d'Alger (FIA-2017) s'est clôturée samedi dernier au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger). Elle aurait pu le faire avant ou après que ça n'aurait rien changé. Cette 50e édition de l'événement qui se veut économique et de premier plan, s'est ouvert en grande pompe - elle a été inaugurée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, accompagné de nombreux ministres -, mais elle a baissé le rideau sans faire de bruit, avec une ombre au tableau : la fréquentation. En effet, la manifestation n'a pas fait le plein de visiteurs tout au long de son déroulement. Est-ce à dire que ce rendez-vous qui est censé être un point de convergences des opérateurs économiques et des consommateurs, a perdu de son prestige, ou est-ce seulement un mauvais passage conjoncturel dû à sa programmation du 8 au 13 mai ?

On peut comprendre que les pavillons n'aient pas connu l'afflux incessant de visiteurs durant les jours de semaine. Mais enregistrer une affluence tout juste moyenne durant le week-end, alors que la foire étaient connue par le grand monde qui y affluait, montre que la FIA a perdu son aura et de sa réputation. Pourtant, tout portait à croire que la FIA-2017 allait connaître un nombre important de visiteurs du fait d'une participation élevée d'exposants, étranger et national. Les organisateurs ont d'ailleurs choisi cette édition, pour sa symbolique - la cinquantième -, pour inaugurer un musée de la FIA. Mais rien n'y fit. Le public a boudé la foire.

Cette défection est peut-être due au fait que tout au long de l'année sont organisés, sur le même site, des salons spécialisés qui intéressent plus les professionnels, car ciblant leurs créneaux, leurs filières et leurs activités, ainsi que les visiteurs.

Devant un tel constat, l'organisateur de la FIA, en l'occurrence la Société algérienne des foires et exportations (Safex) devra tirer les leçons de cet échec où elle a une grande part. Les responsables de la Safex devront revoir leur copie en vue de dégager les forces et les faiblesses de la manifestation pour affermir les premières et corriger les deuxièmes. Déjà, il s'agira de revoir la stratégie de marketing qui est quasi inopérante. En effet, cette 50e édition n'a pas eu la campagne publicitaire agressive qu'elle mérite.

Pour cette FIA-2017, on s'est contenté de surfer sur une virtuelle vague de renommée qu'on croyait acquise et on a misé sur l'audience que ce grand rendez-vous a capitalisée au fil des années, sous-estimant la nouvelle donne : l'entrée sur scène de nouveaux acteurs avec des salons concurrentiels et très médiatisés qui ne pouvaient que faire de l'ombre à la FIA. Les responsables de la Safex devraient désormais prendre en considération ce nouveau paramètre et tout ce qu'il implique comme corrections, innovations et réactions. Il y va de la survie de la Foire internationale d'Alger et de la société organisatrice qui doit trouver les voies et moyens de reconquérir ses parts de marché. La Safex a du pain sur la planche si elle veut garder sa qualité d'entreprise au service de l'économie nationale et respecter son engagement à accompagner et appuyer les opérateurs nationaux dans leur conquête de nouveaux marchés à l'externe. Rendez-vous est pris pour la 51e édition, la FIA-2018, qui confirmera sa descente ou l'infirmera en suscitant le déclic annonçant sa remontée.