Algérie: Exposition «Iqbal/Arrivées, pour une nouvelle photographie algérienne»

D'autres artistes-photographes, réalisant leurs clichés dans des approches «illustratives et contemporaines», se sont exprimés dans des formes et formats différents, avec «la volonté de raconter, dans la différence de leurs expériences, leurs histoires sur l'environnement algérien», explique encore le commissaire Bruno Boudjelal.

Le désarroi et l"amertume des sans-emplois a été l'objet d'exploration de Besma Khelfa «Lola» de Annaba dans «Dégoûtage», alors que Rahiche Hamid d'Alger propose des vues panoramiques dans «Alger, Climat de France», aux clichés saisissants pris au cœur de l'ensemble architectural de ce quartier tourné vers la mer, construit entre 1955 et 1957 par l'architecte français Fernand Pouillon.

Abdou Farouk de Maghnia dans «Transvergence» décrit sa ville au petit matin dans différentes prises de vues, desquelles ressort une fascination manifeste invitant à un retour vers ses origines, au moment où Youcef Krache, lui, dans «20 cents» (rabâa doro), préfère focaliser sur «la capacité des jeunes à créer un intérêt», explique-t-il, à travers les combats de moutons, étalés dans une vingtaine de clichés où la foule, euphorique, se fait de plus en plus nombreuse.

L'exposition propose une vision profonde de l'Algérie à travers plus de 200 clichés sélectionnés par le commissaire de l'exposition, dans le cadre de l'accord d'amitié et de coopération signé entre la ville de Paris et la wilaya d'Alger.

Organisée au Musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger (MaMa), cette exposition, visible jusqu'au 13 juillet 2017, intervient suite à un atelier de formation encadré en 2015 à la Villa Abdellatif à Alger, par le commissaire Bruno Boudjelal, franco-algérien de 56 ans pratiquant la photographie comme «un mode de vie qui interroge sans cesse sa propre identité et confronte le visiteur à la sienne», peut-on lire sur le document de présentation.

«Iqbal/Arrivées, pour une nouvelle photographie algérienne», une exposition de photographies-documentaire a été inaugurée, samedi dernier à Alger, et a réuni 20 photographes de différentes régions d'Algérie dans un regard croisé où des instants de vie, répertoriés dans des thématiques variées, ont été subtilement immortalisés et présentés au public.

