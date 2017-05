Algérie: Oran - Les dentistes insistent sur la sécurité, l'hygiène et la stérilisation des matériels

Quelque 400 spécialistes et praticiens en provenance de différentes régions du pays ainsi que des étrangers notamment d'Espagne, de France et du Maroc prennent part à cette rencontre, rappelle-t-on.

«Il est inconcevable aujourd'hui d'aller soigner une dent au risque d'être contaminé par le virus du Sida ou par une hépatite virale», a souligné le Pr Mohamed Chaabi Ziane, l'un des organisateurs, à l'ouverture des travaux de cette manifestation dédiée à la dentisterie. L'intervenant a mis en exergue l'importance de la qualité des soins notamment en termes de sécurité, d'hygiène et de stérilisation des matériels, en plus de la formation continue des médecins dentistes.

Copyright © 2017 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.