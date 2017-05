Algérie: Les denrées alimentaires affichent des prix abordables

A quelques jours du mois sacré de Ramadhan, les produits alimentaires, notamment les fruits et légumes affichent des prix abordables, affirment les citoyens, estimant que cette baisse des prix est tout à fait logique vu qu'on est dans la période des récoltes.

A quelques jours du mois sacré de Ramadhan, les produits alimentaires, notamment les fruits et légumes affichent des prix abordables, affirment les citoyens, estimant que cette baisse des prix est tout à fait logique vu qu'on est dans la période des récoltes.

«Les prix des denrées alimentaires ont baissé ces derniers jours. Tous les légumes sont proposés à des prix abordables. Et le client a, en plus, une multitude de choix entre plusieurs sortes et qualités de légumes disponibles ces jours-ci sur le marché», nous a confié un marchand.

Malgré la stabilité des prix et la disponibilité des produits, certaines familles algériennes s'inquiètent toujours et appréhendent une flambée des prix, notamment durant les deux premières semaines du mois de carême.

«Pour ce qui est des légumes, la pomme de terre est proposée entre 35 et 45 dinars. Pour l'oignon, la courgette, le poivron, le piment fort, la tomate, l'aubergine et le navet, ils affichent le prix de 50 dinars le kilo alors que la carotte est proposée à 60 dinars. S'agissant des petits pois, leur prix bascule entre 100 et 120 dinars le kilo. Même l'ail qui a connu une flambée, il y à quelques jours, est proposée aujourd'hui entre 90 et 100 dinars», dira un citoyen rencontré au niveau du marché.

Afin d'éviter les augmentations des premières semaines du Ramadhan, certains consommateurs ont choisi de faire leurs achats ces jours-ci. «Vu que la tomate affiche des prix très abordables aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter une quantité importante pour la préserver dans mon congélateur. J'ai fait la même chose avec le poivron, la courgette et la carotte, les artichauts et les petits pois.

Afin de me faciliter la tâche, j'ai acheté également les herbes aromatiques pour les conserver. A mon avis, ce sont des produits que je peux conserver au lieu de les acheter à des prix exorbitants les premiers jours de Ramadhan», dira Amel, mère de famille, la quarantaine.

Pour éviter le pire, certains ménages font leurs courses quelques jours avant le mois de Ramadhan, alors que d'autres estiment que les prix de ces produits seront revu à la baisse durant les prochains jours. «Vu que c'est la période des récolte, les prix des fruits et légumes vont baisser certainement alors pourquoi s'inquiéter.

Même si les produits alimentaires affichent des prix relativement élevés les deux premiers jours du carême, ils vont baisser après», a affirmé Amine. «Il est nécessaire d'acheter certaines denrées alimentaires quelques jours avant le Ramadhan tels que les féculents, les épices... , mais je pense qu'on ne peut pas congeler la tomate. Il s'agit d'un légume de saison. Pour moi, les légumes se mangent frais», ajoutera-t-il

Pour les viandes, contrairement à la viande rouge qui sera disponible avec suffisance dans le marché algérien durant ce mois de piété, en raison de l'instabilité de sa production, la viande blanche connaîtra une augmentation durant les premiers jours du Ramadhan, ont estimé les citoyens et les vendeurs.