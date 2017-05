Algérie: Réflexion sur l'adaptation de l'œuvre de Mouloud Mammeri au cinéma

Saluant l'implication des ministères de la Culture et de l'Education ainsi que les walis des treize wilayas dans lesquelles se déroulent les différentes manifestations liées au centenaire, le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité a fait part de la création d'un site internet dédié à Mouloud Mammeri, dans les trois langues, indiquant que le site prendra la forme de portail électronique vers fin 2017

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, organisée par le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), sous le haut patronage du président de la République, un colloque de deux jours s'est ouvert sous le thème «L'œuvre mammérienne revisitée à l'aune du 7e art hier à Oran.

A cette occasion le secrétaire général du HCA, El Hachemi Assad, a animé, vendredi dernier, une conférence de presse au théâtre régional d'Oran (TRO) Abdelkader-Alloula au cours de laquelle il a souligné que «l'année 2017 est une année exceptionnelle au vu de la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, pionnier de l'amazighité», rapporte l'APS.

«La célébration du centenaire de Mouloud Mammeri est une manifestation nationale de grande envergure, consacrant la réhabilitation de ce grand écrivain et anthropologue algérien», ajoutera-t-il.

El Hachemi Assad a également tenu à saluer l'implication du ministère de la Culture et celui de l'Education nationale, ainsi que les walis des treize wilayas dans lesquelles se déroulent les différentes manifestations liées à cet événement.

Le SG du HCA a, d'autre part, mis en évidence la création d'un site internet dédié à Mouloud Mammeri, dans les trois langues, indiquant que le site prendra la forme de portail électronique, vers la fin 2017. Il a également annoncé que le 16 mai prochain une rencontre aura lieu au siège du HCA avec la contribution du bureau de l'ONU en Algérie et celui du PNUD concernant l'annonce officielle de la publication des textes de la déclaration universelle des droits de l'Homme et celle des droits des enfants en tamazight.

M. Assad a ajouté que le prochain Salon international du livre d'Alger (SILA) sera dédié à Mouloud Mammeri, ainsi qu'un colloque international sur l'œuvre de Mammeri en marge de la prochaine édition du SILA.

Concernant le centenaire, il a rappelé que des rencontres littéraires, des caravanes livresques et des colloques sont au programme de cette manifestation et a annoncé, dans le même sillage, la réédition de quelques-uns des ouvrages de cet écrivain, notamment la Colline oubliée, L'opium et le bâton, le Banquet, le Sommeil du juste et la Traversée.

Les œuvres en tamazight de Mouloud Mammeri seront, quant à elles, éditées dans un coffret, telles ses pièces de théâtre et ses poèmes en kabyle, par une association réunissant le HCA, la Maison d'édition Dar el Othmania et le ministère de la Culture. «A cette occasion, le film L'opium et le bâton du réalisateur Ahmed Rachedi sera doublé en tamazight», a ajouté Hachemi Assad.

S'agissant des journées d'études sur l'œuvre mammérienne à l'aune du 7e art, organisées avec le concours de l'association Numidya, le secrétaire général du HCA a indiqué que plusieurs axes ont été retenus, notamment la relation entre la littérature et le cinéma, les échanges et les complémentarités entre les deux genres, les problématiques de l'adaptation cinématographie d'œuvres littéraires, l'expérience algérienne dans le domaine de l'adaptation, une lecture critique de L'opium et le bâton et de La colline oubliée.

Sur le site officiel de la célébration du centenaire de Mouloud Mammeri, il est précisé que ce colloque vise à disséquer les rapports entre la littérature et le cinéma, une longue suite de querelles et de malentendus : la littérature exigeant du cinéma une scrupuleuse fidélité alors que le cinéma se réclame libre d'adapter les œuvres à son propre langage.

Il est ainsi mis en exergue le fait que Mouloud Mammeri, dont le roman L'opium et le bâton a été adapté à l'écran par Ahmed Rachedi, affirmait qu'il n'attendait pas une translation fidèle, les choses ne pouvant se dire que différemment au cinéma estimant toutefois que Rachedi a suivi très fidèlement le roman.

En Algérie, des œuvres textuelles adaptées à l'écran sont rares, constatent les organisateurs qui estiment, par ailleurs, qu'il est peut-être temps de faire table rase des clichés tenaces concernant les rapports entre littérature et cinéma et d'abolir la frontière entre les arts.

Au HCA, on souligne que ce colloque est une tentative pour défaire les approches trop spécialisées de la littérature ou du cinéma, en favorisant les rencontres et les métissages, en hommage à Mouloud Mammeri.

C'est dan cet esprit que plusieurs thématiques ont été retenues pour ce colloque, entre autres «Entre littérature et cinéma, quels rapports ? Quelles interactions ? Quelles affinités électives ?», «L'adaptation cinématographique : fidélité ou trahison ? Ressemblance ou différence ?», «Quand peut-on parler d'adaptation réussie ?» et «L'expérience algérienne dans le domaine de l'adaptation».

Il est également prévu dans le cadre de ce colloque, une projection débat en présence des réalisateurs Ali Mouzaoui, d'Ahmed Rachedi au niveau de la cinémathèque d'Oran, de Da L'Mouloud, un documentaire consacré à l'œuvre et à la vie de l'auteur de La colline oubliée, réalisée par Ali Mouzaoui, et L'aube des damnés d'Ahmed Rachedi.