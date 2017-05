Algérie: Echos des 4es Jeux de la solidarité islamiques (JSI-2017) qui se poursuivent à Bakou en Azerbaïdjan (12-22 mai).

Médailles : l'Algérie, avec ses 9 médailles (2 or, 3 argent et 4 bronze) occupe la 4e place au tableau général derrière le pays hôte l'Azerbaïdjan (10 or, 9 argent, 3 bronze), la Turquie (10 or, 7 argent, 10 bronze) et l'Indonésie (2 or, 6 argent, 4 bronze).

Émotion : l'entraîneur de la sélection algérienne de karaté-do, Yacine Gouri, était très heureux après les deux médailles remportées par ses athlètes qui, estime-t-il, n'«ont eu ni le temps ni le volume de préparation nécessaire pour préparer une compétition d'une telle envergure».

Transport : les journalistes chargés de la couverture des JSI-2017 étaient surpris samedi en découvrant que les organisateurs assuraient le transport vers quelques sites de compétition seulement. «Nous n'avons aucune idée de comment faire pour aller aux salles de judo, de gymnastique et autres», a déploré un journaliste égyptien.

Encouragements : apprenant la qualification de deux judokas algériens en finales samedi, la chef de délégation Nouria Benida-Merrah s'est déplacée à la salle Haydar-Aliyev Arena avec quelques membres pour encourager Tariket et Zourdani, finalistes, ainsi que Belkadi, Moussa et Djeddi, qualifiés eux pour les finales de bronze.

Ouverture : les discussions tournaient samedi autour de la somptueuse cérémonie d'ouverture qui a impressionné tout le monde la veille. «J'ai assisté à des cérémonies d'ouverture de plusieurs grandes compétitions internationales, mais celle de vendredi donne l'impression d'être dans un rêve. Sur ce plan, les organisateurs ont mis la barre très haut», juge un membre de la délégation sportive jordanienne.