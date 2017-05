Algérie/Libye: Une centième réussie pour l'USM Alger

L'USM Alger a convenablement fêté le 100e match de son histoire en coupe d'Afrique, en battant par trois buts à zéro le représentant libyen, Ahly Tripoli, vendredi au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2017 de football.

Les Rouge et Noir avaient fait leur baptême du feu sur la scène continentale le 4 avril 1982, lorsqu'ils s'étaient inclinés à Brazzaville face à la formation congolaise de Kara (1-0), avant de cumuler 98 autres matchs au fil des années.

L'USM Alger a convenablement fêté le 100e match de son histoire en coupe d'Afrique, en battant par trois buts à zéro le représentant libyen, Ahly Tripoli, vendredi au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2017 de football.

Les Rouge et Noir avaient fait leur baptême du feu sur la scène continentale le 4 avril 1982, lorsqu'ils s'étaient inclinés à Brazzaville face à la formation congolaise de Kara (1-0), avant de cumuler 98 autres matchs au fil des années. Ce choc contre le Ahly Tripoli était donc leur 100e rendez-vous continental et ils l'ont convenablement négocié, tout en y mettant la manière.

Farouk Chafaï, d'une tête plongeante (31'), puis Carolus Andria, d'une tête croisée au point de penalty (45'+1) et Oussama Derfalou, d'un tir à bout portant (83'), ont été les artisans de cette victoire, qui permet aux Rouge et Noir de démarrer cette prestigieuse compétition du bon pied.

Le score aurait même pu être plus lourd en faveur des Algérois, n'était le manque de réussite, notamment, aux 13' et 16', lorsque Andria et Chafaï ont respectivement trouvé le poteau et la barre transversale. Benyahia (24'), Meziane (80') et Meftah (90') s'étaient procurés, eux aussi de belles occasions, mais là encore, la réussite n'était pas au rendez-vous.

De leur côté, les Libyens ont procédé par des contre-attaques rapides à chaque fois qu'ils étaient en possession du ballon, comme ce fut le cas avec Ali Mohamed (37') et Younès Ghanudi (75'), mais le gardien usmiste, Mohamed Amine Zemmamouche était attentif, et a préservé le score jusqu'au coup de sifflet final.

Dans l'autre match de ce groupe B, le Zamalek (Egypte) a battu par deux buts à zéro le FC Caps United (Zimbabwe), grâce à Morsi (56') et Ohawuchi (83'). Grâce à une meilleure différence de but (+3) contre (+2) pour le Zamalek, ce sont les Rouge et Noir qui prennent provisoirement la tête du groupe B, à l'issue de cette première journée.

Lors de la prochaine journée, prévue les 23-24 mai courant, l'USM Alger se déplacera chez Caps United (Zimbabwe), au moment où le Ahly Tripoli accueillera le Zamalek.

Déclarations :

Paul Put (Entraîneur de l'USM Alger) :

«Nous avons bien démarré le match et nos efforts ont été récompensés par une ouverture du score relativement précoce. Le deuxième but, inscrit juste avant la pause, est venu au bon moment pour tuer le match. Ce score avantageux nous a permis de gérer tranquillement la deuxième mi-temps, et d'ajouter le troisième but en étant à l'aise.

D'après la physionomie de la rencontre, je considère que le score est amplement mérité. En football, on dit que les débuts sont souvent déterminants pour la suite, mais cela ne se limite pas uniquement au premier match. Le prochain déplacement au Zimbabwe (ndlr, chez le FC Caps United) sera tout aussi important.

Si on arrive à bien le négocier, nous aurons franchi un grand pas vers la qualification. En parallèle, nous continuerons à jouer nos chances à fond en championnat, avec l'ambition de gagner tous nos matchs, pour terminer la saison au meilleur classement possible.»

Youcef Talaât (Entraîneur du Ahly Tripoli) :

«Tout d'abord, je tiens à féliciter l'USMA pour cette belle victoire, que je considère amplement méritée. En ce qui nous concerne, et malgré la défaite, je tiens à dire que je suis entièrement satisfait du rendement de mes joueurs, car ils ont vraiment fait le maximum. Notre dernier match officiel remonte à il y'a deux mois.

Le manque de compétition, les absences et les nombreuses conditions défavorables auxquelles nous sommes confrontés ont fait que nous ne puissions pas faire plus. Cela dit, on n'a pas trop le choix. On va essayer de faire avec. Il reste cinq matchs, dont trois chez nous. Donc, rien n'est encore perdu.»

Mohamed Amine Zemmamouche (Capitaine de l'USM Alger) :

«C'était notre premier match en Ligue des champions et on se devait de bien le négocier, surtout qu'il se jouait à domicile. Il était indispensable pour nous de bien démarrer cette compétition, pour augmenter nos chances de qualification. On se devait aussi de réagir après le nul concédé en championnat face à l'USM El Harrach.

Dieu merci, tout s'est finalement bien passé pour nous. Cela dit, le parcours est encore long et nous serons appelés à confirmer ce résultat lors des prochains matchs, à commencer par le déplacement chez le FC Caps United.»

Ali Ramadan Salama (Capitaine du Ahly Tripoli) :

«On s'est présenté à Alger avec l'intention de réussir un bon résultat, mais la chance n'a pas été de notre côté. Lors du prochain match, c'est nous qui allons recevoir et j'espère que notre vrai départ dans cette compétition sera contre le Zamalek. En tout cas, il reste cinq matchs, dont trois chez nous, faisant que rien ne soit encore perdu. A condition de se ressaisir vite, et de rectifier le tir.»