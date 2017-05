Algérie: Faciliter l'acte d'exportation pour une économie indépendante

En dépit de toutes les «facilitations» accordées à l'effet de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, l'ouverture à l'international tout comme l'acte d'exporter demeurent très difficiles. Pour les experts, certes, le développement des exportations hors hydrocarbures nécessite une démarche offensive à l'international de la part des entreprises et une capacité à s'adapter au nouveau contexte de mondialisation.

Toutefois, l'Etat qui se dit déterminé à relever le défi de l'exportation devrait, pour sa part, déployé davantage d'efforts pour «gagner la bataille de l'export»

L'exportation est devenue aujourd'hui une nécessité pour compenser les pertes liées à la chute des prix de pétrole. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, n'a eu de cesse de le répéter lors de ses différentes rencontres avec nos opérateurs économiques, comme lors de la 50e Foire internationale d'Alger (FIA 2017).

Ainsi, pour gagner «la bataille de l'export», M. Sellal a exhorté les entreprises nationales participantes à la 50e FIA, à intensifier leurs efforts afin de réaliser «une production de masse» mais aussi à prêter plus d'attention à la qualité, seul gage pour réussir leur positionnement sur le marché international.

S'adressant aux opérateurs activant notamment dans le secteur des industries mécaniques, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle édition de la FIA, le Premier ministre a appelé, ces derniers, à atteindre le taux d'intégration locale fixé à 40% dans les 4 premières années d'exercice et à aller vers l'export.

«Il faut dépasser l'étape de montage. Nous devons créer beaucoup d'entreprises de sous-traitance afin d'atteindre le taux d'intégration locale fixé à 40% et ensuite aller vers l'exportation».

Dans le secteur de l'agriculture, M. Sellal a appelé le groupe Lacheb Filaha à aller «vite» dans la mise en œuvre de leur mégaprojet agricole en partenariat avec les Américains à El-Bayadh. Il a, dans ce cadre, plaidé pour une production de masse et de qualité des produits agricoles, notamment de lait, afin de satisfaire les besoins nationaux et aller aussi vers l'export.

Pour ce faire, le Premier ministre a souligné la nécessité de créer une entreprise de fret et de conditionnement parallèlement à ce projet qui s'étend sur plus de 25 000 hectares.

L'acte d'exporter reste très difficile

En dépit de la détermination de l'Etat à relever le défi de l'export, et en dépit de toutes les «facilitations» accordées à l'effet de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, l'ouverture à l'international tout comme l'acte d'exporter demeurent très difficiles. Quel sont donc les feins à l'exportation ?

Les observateurs de la scène économique tiennent à souligner, en premier lieu le faible nombre d'entreprises exportatrices (une centaine, dont 40 seulement exportent de manière permanente). Un chiffre «insignifiant», jugent-ils, vu les performances des pays voisins et européens. En France, à titre d'exemple, les entreprises exportatrices sont au nombre de 120 000. Les PME exportatrices sont au nombre de 400 000 en Allemagne et 200 000 en Italie.

Pour ces observateurs, la contre-performance des secteurs hors hydrocarbures sur le marché international est imputée à la difficulté que rencontrent les PME pour gagner en compétitivité à l'international, mais également à la culture entrepreneuriale des chefs d'entreprises, ce qui constitue des contraintes aux PME pour se positionner sur le marché international.

Et pour les opérateurs qui se sont lancés dans ce créneau, «au-delà des avancées enregistrées en matière de transport, de registres de commerce, de procédures douanières, la réglementation de change constitue l'un des freins à l'export».

Certaines dispositions de la réglementation de change de la Banque d'Algérie doivent ainsi évoluer, selon ces opérateurs qui demandent, également, la révision des délais de rapatriement des devises, la facilitation de la procédure d'ouverture des représentations à l'étranger en distinguant l'investissement et le bureau de liaison, l'assouplissement de la rétrocession de la quote-part (50% en dinars et 50% en devises), l'allégement du payement des services à l'étranger pour une meilleure prise en charge du service après vente, etc.

Rappelons que depuis plus de 30 ans, les exportations algériennes hors hydrocarbures ne dépassent pas les deux milliards de dollars annuellement. En 2015, l'Algérie a pu réaliser deux milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures dont 1,7 milliards de dollars sont des dérivés des hydrocarbures et seulement 300 millions de dollars de marchandises.

Ainsi, pour les experts, certes, le développement des exportations hors hydrocarbures nécessite une démarche offensive à l'international de la part des entreprises et une capacité à s'adapter au nouveau contexte de mondialisation. Toutefois, l'Etat qui se dit déterminé à promouvoir l'exportation hors hydrocarbures devrait, pour sa part, faciliter l'acte d'export et lever tous les obstacles, et ce, pour gagner la bataille de l'export.