La commémoration du 33ème anniversaire de Cheikh Alhadji Hafiziou(RTA), maître coranique spirituel a été organisée par sa famille spirituelle et biologique, le dimanche, 14 mai 2017, dans la commune de Dixinn.

Cette célébration s'est déroulée en présence de ses anciens élèves coraniques, mais aussi tous ceux qui l'ont eu comme guide à un moment de leur vie (famille, amis, alliés et anciens talibés).

Impressionné de la qualité de l'événement, Mamadou Tahirou Barry, dira : « Je suis comblé de joie, de satisfaction et surtout de rappel et de souvenirs. Parce que c'est la commémoration de la mort de mon maître coranique. En suite de mon père qui était un grand Imam et un guide sur le plan spirituel ».

Au cœur de la cérémonie, Mamadou Tahirou Barry, fils du défunt a fait savoir que cet événement qui leur réunit est parti d'une signification spirituelle profonde. « ici nous sommes dans toutes les dimensions. Des cantiques pour Allah, la lecture du coran, les éloges, les bénédictions ont été dites par des Talibés » explique t-il.

Ensuite, il a renchéri :" Nous comptons continuer cette commémoration et j'espère que l'année prochaine ça se passera très bien encore comme cette année 2017. Il est très important à un moment donné qu'on tourne son esprit vers quelque chose qui à trait au spirituel. Quelque chose qui a été une connexion entre Dieu et nous, une connexion pour l'apaisement avec la célébrité "

"Beaucoup des disciples et des talibés ont fait des envoies et de demandes de prière depuis tous les coins du monde, nous avons pensé à eux. Et ceux qui n'ont pas eu la chance cette année de participer de près ou de loin auront l'occasion de se rattraper lors des futures commémorations. Je profite de votre micro pour remercier au nom de toute la famille l'ensemble de ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de l'évènement", conclu-t-il.

Il est à noter que Cheikh Alhadji Hafiziou est né en 1901 et décédé le dimanche, 4 mars 1984.