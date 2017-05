Le professeur titulaire des universités, Maguèye Kassé a été célébré ce samedi 13 mai par le département de langues et civilisations germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Parrain de ces journées, Maguèye Kassé a fait l'objet de témoignages unanimes, sur les nombreuses «qualités» de l'enseignant. Dans le film projeté et dans les discours, c'est «l'engagement», le «dévouement», et le «courage» de l'homme qui ont été loués.

Le département de langues et civilisations germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a célébré un des siens. A travers les journées culturelles du département qui se sont ouvertes ce samedi 13 mai, les étudiants ont rendu un vibrant hommage au professeur titulaire des universités, Maguèye Kassé en le choisissant comme parrain.

En cette circonstance, les témoignages n'ont pas tari à l'endroit de l'homme, pour son «mérite», son «talent», ses «convictions» et sa «vertu». Pour quelqu'un comme le chef du département de langues et civilisations germaniques, Amadou Oury Ba, le parrain a «contribué, avec l'ensemble des professeurs du département, à former des générations et des générations d'étudiants qui sont dans toutes les sphères de notre nation et à l'international».

Maguèye Kassé se distingue aussi dans le domaine du cinéma, de la littérature et la musique. C'est pourquoi, a ajouté Amadou Oury Ba, «ceux qui l'ont côtoyé savent que l'homme est l'interlocuteur de beaucoup de producteurs de films cinématographiques, de structures agissant dans ce secteur mais aussi de plusieurs personnes qui interagissent dans le domaine de l'art et de la culture notamment la peinture et le jazz, au plan local et au niveau international».

«Généreux», «accessible», «affable», les qualificatifs sont unanimes pour louer la «grandeur» du «germaniste de renom» qu'est Maguèye Kassé. Des témoignages à travers le film projeté et le discours des amis, des enseignants, des artistes, qui n'ont pas laissé indifférent le parrain. Ce dernier s'est d'ailleurs dit «très ému».

«Je me sens honoré d'être choisi comme parrain», a confié le professeur titulaire, qui a exprimé son «engagement» et son dévouement pour l'avancée de la langue qu'il enseigne. «Nous avons découvert à quel point notre métier était noble et utile dans les contextes où la maitrise des connaissances et des savoirs qui façonnent des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-devenir est au cœur de la problématique du développement endogène et durable», a souligné Maguèye Kassé.

Et de poursuivre, «c'est ce développement qui nous permet de trouver une place dans le concert des nations qui fondent notre humanité commune. Les études allemandes interdisciplinaires nous permettent à cet égard de nous approprier les idées fécondes des grands penseurs allemands universels et c'est cette littérature qui permet de rapprocher les peuples, les cultures et les civilisations».

A noter que la cérémonie d'ouverture de ces journées culturelles du département de langues et civilisations germaniques de l'Ucad, a vu la présence de plusieurs personnalités dont celle du doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Flsh), Amadou Abdoul Sow, du directeur de la Cinématographie, Hugues Diaz, de l'artiste Kalidou Kassé.