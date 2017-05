Sénégal: Législatives du 30 juillet à Dakar - Diouf Sarr plaide l'unité de BBY et tend la main à Amadou Bâ

Bargny et Sendou continuent de s'opposer à la centrale à charbon. Les populations dans tous leurs segments… Plus »

Nous n'avons investi personne. Le président en rapport avec les autres composants de la coalition travaille sur cette question», insiste encore le membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République non sans préciser que ces difficultés internes marquées pas des attaques qui fusent de partout, ne sont pas juste et pas bon».

Soulignant que cette forte mobilisation est à la preuve que la victoire de Bby est déjà acquise à Yoff mais aussi dans tout le littoral de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr a notamment appelé le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye et tous les responsables de l'Apr dont son collègue dans le gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Bâ désigné coordonnateur de l'Apr aux Parcelles assainies à l'unité pour une large victoire de BBY dans cette commune des Parcelles. Car souligne-t-il, «Dakar n'a pas le droit de rater le rendez-vous de la victoire de Bby lors des prochaines législatives».

Le ministre et maire de la commune Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a tenu hier, dimanche 14 mai un grand rassemblement aux allures d'une opération démonstration de force à l'endroit non seulement de l'opposition mais aussi de certains de ses camarades de parti.

