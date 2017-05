Burkina Faso: Guezouma Sanogo, journaliste, à propos de son agression par un gendarme

J'étais tellement surpris que je ne m'en revenais pas. Et le temps que je me rende compte de l'ampleur de l'évènement, il m'a fait basculer à terre.

Je lui ai montré le badge que je portais au cou et il ne l'a même pas regardé. Il a alors continué à me bousculer jusqu'au niveau de la corde où il m'a violemment bousculé encore trois fois.

Etonné, je lui ai répondu que j'étais pratiquement arrivé à ma place et que c'était inutile de ressortir. C'est à ce moment qu'il m'a rejoint et a commencé à tempêter sur moi. Il m'a donc bousculé premièrement, violemment.

J'ai franchi une corde pour aller me soulager. Au retour, j'ai franchi la même corde sans que personne ne me dise qu'on ne passe pas par là.

Je me porte bien. Ça va. Depuis le jour même de l'incident, j'ai continué à travailler. Je n'ai pas déposé le micro et le stylo.

