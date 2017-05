Sénégal: Kahone - Cérémonie traditionnelle d'intronisation du "buur» saloum"

Bargny et Sendou continuent de s'opposer à la centrale à charbon. Les populations dans tous leurs segments… Plus »

Et qu'il est même prévu dans les jours voire les semaines à venir une grande rencontre des dignitaires pour définir l'ensemble des projets en faveur d'une communauté royale, prospère et apaisée.

Il faut le dire, cette cérémonie riche en rituels a d'abord été précédée d'une première rencontre des «Sages» pour départager et désigner le nouveau «Buur Saloum» parmi les quatre prétendants qui étaient en lice : Yelly Diop, Thierno Ndao, Kabou Diop et Guédel Mbodj. Aussi de se rappeler discrètement et mutuellement des principes de qualification tels que définis par la cour royale pour disposer des privilèges de devenir un jour « Buur Saloum ».

