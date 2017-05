Bargny et Sendou continuent de s'opposer à la centrale à charbon. Les populations dans tous leurs segments… Plus »

Le lendemain, place sera faite au "Khoye", au site sacré de "Pak Khalaq" où "le Lôg vient se recueillir et prier chaque fois qu'il est inquiet par une sécheresse, une pandémie, des conflits, etc".

"Ensuite, les femmes du Lôg, amenées par leurs reines respectives, vont animer la soirée récréative à travers chants, danses et autres chorégraphies. Elles vont ainsi retracer différentes facettes de leurs cultures respectives : mariage, travaux champêtres, etc.", lit-on dans le communiqué.

Dakar — L'Association des Sages et Saltigués du Log (ASSALOG) organise, du 19 au 20 mai, à Pakk Khalakh et à Mbam (Foudiougne, Fatick), des journées culturelles sur les thèmes de "La revalorisation de la culture sérère, de la concorde nationale et de la paix en Casamance", a appris l'APS.

