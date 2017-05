Madagascar: Eliana Bezaza - « Pas de développement sans les intellectuels »

interview

Eliana Bezaza essaie d'inventorier, un à un, les maux qui gangrènent ce pays, et ce dans l'objectif d'en trouver les solutions. Cette fois-ci, elle aborde le problème épineux de l'intégration de l'élite intellectuelle dans sa société d'origine.

L'analyse de ce numéro un du parti PSD est poussée plus loin encore, pour affirmer qu'il n'y a rien à espérer sans la participation active de l'élite intellectuelle dans notre œuvre de développement national.

- Vous êtes parmi les membres de l'élite intellectuelle de Madagascar. Vous sentez-vous actuellement considérée dans votre juste valeur, dans vos activités quotidiennes ?

- Votre question évoque l'épineux problème d'intégration de la classe intellectuelle dans sa société d'origine. C'est la basique question que se pose chaque membre de la diaspora, qui vient de terminer ses études universitaires à l'étranger. Par contre, avant d'ouvrir le débat sur ce chapitre, je suis très claire et très catégorique pour affirmer que tous les enfants de ce pays doivent revenir au pays pour contribuer à son développement socio-économique.

Il y a peut-être mille raisons pour que la fuite de cerveaux, ou le fameux brain drain existe et continuera à exister. Mais je réitère qu'à son niveau actuel, Madagascar a plus que jamais besoin de tous ses enfants. Il faut tout de même nuancer les choses quelquefois, car lorsqu'on vit l'expérience nationale, on sent tout de même une très mauvaise considération des intellectuels.

Ces derniers sont sous-utilisés. Nous vivons un paradoxe incroyable. Les membres de la classe intellectuelle sont plus appréciés et plus utilisés par les organismes internationaux opérant sur place, que par sa propre société et administration.

- Est-ce la volonté des intellectuels de se mettre à l'écart, ou les met-on de côté ?

- C'est parce qu'il y a une faiblesse de politique d'intégration de nos intellectuels dans le système en général. Les rares intellectuels qui sont entrés dans les circuits sont soit les enfants des classes dirigeantes successives, soit ceux des classes sociales aisées, ou encore de jeunes chanceux qui ont pu s'infiltrer par mille manières dans ce système très fermé.

Mais en général, c'est l'absence du système d'intégration de la part de l'État qui en est la cause première. Le nombre d'universitaires augmente au fil des ans, mais les structures globales d'activités et la politique de développement n'ont pas suivi ce rythme ascendant, et c'est l'État et le peuple qui perdent au final.

Sans la participation effective des intellectuels dans tous les domaines des compartiments de la vie nationale, on ne peut rien espérer. Notre empirisme de toujours est dépassé. Il faut maintenant penser rationnel, et agir d'une manière rationnelle.

- Quelle est l'illustration de la faillite ou de la déconsidération des intellectuels?

- Prenons l'exemple de la politique de développement national. Comment parler de développement, sans avoir une puissante politique de recherches et de développement technologique et scientifique Le développement nécessite tout un système de processus rationnels, avec des bases de données fiables et constamment mises à jour, alors que chez nous, seule la région Vakinankaratra dispose d'un Atlas régional. Le reste de ce que nous entreprenons relève soit de l'empirisme, soit d'un pilotage à vue.

À vrai dire, tout est approximatif dans nos démarches, en termes de développement national. Et ce sont plutôt les organismes internationaux qui avancent des statistiques concernant notre pays par exemple. Bref, c'est l'essentiel qui nécessite des actions participatives de nos intellectuels qu'on oublie ou qu'on néglige délibérément. Par ce manque d'organisation et de vision rationnelle des choses, nous essayons d'entreprendre d'une manière très désordonnée, et toutes les démarches sont finalement sans effet, en termes de développement national.

L'exemple le plus flagrant est le domaine agricole. Pour parler de l'agriculture, il faut au moins trois choses essentielles : l'homme, la terre et l'eau. Nous avons fermé tous les lycées et collèges agricoles. Nous sommes incapables de résoudre les problèmes fonciers. Nous n'avons pas du tout de politique de maîtrise de l'eau. Avec ces carences flagrantes, nous espérons faire de la Grande île un grenier de l'océan Indien.

Imaginez aussi ce qui se passe dans le secteur minier, alors que ce secteur devrait être l'une des bases fondamentales de notre développement national. On attribue, d'une manière sauvage, les permis d'exploitation minière. Nos périmètres miniers tombent alors entre les mains des étrangers, qui ont accès aux financements internationaux non accessibles à la population malgache, et qui sont les seuls capables de corrompre l'administration minière.

Que peut espérer le peuple malgache de cette exploitation sauvage de ses richesses naturelles, à part tout simplement être victime d'expropriation Par contre, si on adopte une démarche rationnelle de cette politique minière, Madagascar n'aurait même pas besoin de quémander des financements partout, comme ce qui se passe depuis toujours.

- Dans ce contexte difficile actuel qui prévaut dans le pays, croyez-vous que nos intellectuels bien placés ailleurs auraient le courage de revenir ici ?

- Ailleurs ou sur place, il faut que la classe intellectuelle participe activement au développement de son pays. Mais encore faut-il que l'État la valorise à sa juste valeur. C'est la démission généralisée de la classe intellectuelle qui fait que nous en sommes là actuellement, avec cette situation complètement délabrée.

Si nous arrivons, un jour, à organiser sur place un vrai symposium national de notre classe intellectuelle, pour une restructuration générale et tracer une nouvelle voie de développement national, ce sera une nouvelle ère pour la Nation et le peuple malgache. J'espère que nos élites intellectuelles, disséminées dans divers pays du monde, oseront revenir sans crainte quand le pays sera prêt à considérer leur présence vraiment indispensable.