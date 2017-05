Mali: Le FMI salue les performances économiques

Suite et fin de la première journée de la phase de groupes de la CAN U17 Total, Gabon 2017. Les premiers… Plus »

De même, la mission du FMI et les autorités sont parvenues à un accord préliminaire qui permettra de recommander au Conseil d'administration la conclusion de la septième revue du programme appuyé par la FEC et la prorogation d'une année du programme. Suivant le calendrier actuel, la septième revue du programme FEC devrait être conclue en Juillet 2017, avec l'examen du dossier par le Conseil d'Administration.

La mission et les autorités ont examiné l'exécution budgétaire pour 2016 et le début 2017. Tous les critères de performances du programme à fin décembre 2016 ont été atteints. Des retards ont été toutefois enregistrés dans la mise en œuvre des réformes structurelles prévues à fin Décembre, même si des progrès encourageants ont été notés.»

Une mission du FMI vient de séjourner au Mali. Dans un communiqué on apprend que la mission s'est réjouie des performances macroéconomiques soutenues de l'économie malienne. D'après les estimations préliminaires pour l'année 2016, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) s'est situé à 5.8%, et l'inflation a été contenue à moins de 1%, reflétant des prix du pétrole bas.

