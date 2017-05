Cameroun: Le bras de fer continue entre les médecins et Mama Fouda

« Le Dr. Kamta n'a fait que de la neurochirurgie pendant 17 ans, aujourd'hui on lui demande d'aller traiter des problèmes de diarrhées ou de chirurgie générale, alors qu'il y a des jeunes généralistes qui peuvent s'avérer plus efficaces pour ces cas », regrette Pierre Yves Bassong.

Neurochirurgien, le président du Symec doit désormais officier comme médecin chef du centre médical d'arrondissement (CMA) de Somalomo à l'Est du pays, alors que « les seuls spécialistes qu'on peut y trouver sont les chirurgiens et les obstétriciens éventuellement », déplore-t-il.

« On ne saurait parler de dialogue social dans un contexte où les travailleurs sont persécutés à chaque fois qu'ils posent des problèmes ou revendiquent leurs droits », s'indigne Jean Marc Bikoko. Pour justifier ce refus de se plier à la volonté de la hiérarchie, les syndicalistes évoquent un vice de forme et de procédure.

Les premiers demandent l'annulation de la décision du ministre de la Santé publique portant affectation disciplinaire de certains responsables syndicaux, et promettent de poursuivre le combat pour la promotion et la défense des droits et intérêts des personnels de la santé.

