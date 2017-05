Mali/Tanzanie: CAN U17 - Le programme du jour avec Mali-Tanzanie

Suite et fin de la première journée de la phase de groupes de la CAN U17 Total, Gabon 2017. Les premiers matchs dimanche ont été riche en buts. Le groupe B entre donc en compétition avec notamment le champion en titre, Mali, contre la Tanzanie.

Un temps disqualifié à cause de la suspension de la fédération pour ingérence politique, les Aiglons du Mali ont obtenu leur participation à la compétition in extremis. Champions d'Afrique en titre, Jonas Komla et ses hommes entament la défense de leur trophée face à des Tanzaniens qui découvrent le tournoi.

En seconde rencontre, l'Angola sera face au Niger.

La CAN U17 a démarré dimanche au Gabon et prend fin le 28 mai prochain. Les 4 qualifiés pour les demi-finales seront également présents au Mondial de la catégorie plus tard cette année en Inde.

Programme du jour

Mali - Tanzanie à 15h30

Angola - Niger à 18h 30