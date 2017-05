Cameroun: Industrie textile - La longue agonie de la Cicam

Mais pour remédier à cette situation et permettre à la Cicam de retrouver ses lettres de noblesse, de nombreux spécialistes s'accordent à reconnaître que la seule voie est une bonne restructuration et conduite à son terme. Malheureusement, ce processus lancé depuis plusieurs années piétine, le développement du tissu industriel local ne semble pas être la priorité des bailleurs de fonds qui préfèrent confiner le Cameroun dans son rôle de réservoir de matières premières.

« Les Chinois se paient le luxe de vendre une pièce de 6 yards à 2 000 FCFA, contre 6 200 FCFA à la Cicam», décrie Emmanuel Pohowe. Malgré d'importantes possibilités d'approvisionnement en coton sur le marché local, et l'existence d'un réel potentiel marché de la filière, la Cicam ne dispose pas d'un outil lui permettant d'accroître sa capacité de production et de résister à la concurrence.

