Sénégal: Ligue 1 (21e journée) - Génération Foot enfonce l'Us Gorée

Niarry Tally qui tenait une bonne occasion de se mêler au trio de tête reste à la 5ème place (32 points) après le score de parité (0-0) qui a sanctionné au stade Demba Diop le match qui l'a opposé à l'équipe de Diambars (6e ; 22 points). Au bas du tableau, le statu quo a été maintenu au classement. Tenu en échec (1-1) au stade Alboury Ndiaye, par Teungeth Fc, premier non relégable (12e ; 21 points), le Ndiambour de Louga reste dans la zone rouge ( 13e ; 20 points). Les Lougatois devancent que de 3 points l'Us goréenne qui on a désormais un pas au purgatoire (14e ; 17 points).

Avec un match en moins, les «Crabes» pointent à la 2e place avec 36 points. Quant aux «Vert et Blanc» du Jaraaf (32 points), ils sont désormais relégués la 4e place et cèdent podium au Casa Sports.

Dans ce duel «des extrêmes », les Goréens ont pourtant entretenu l'espoir, d'épingler le leader et se donner les moyens de sauver leur saison, en menant au score après la première mi-temps (1-0). Mais la joie sera de courte durée puisque les visiteurs vont renverser la vapeur en égalisant et finalement remporter la partie (2-1).

