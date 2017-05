Soixante jeunes basketteurs issus de toutes les régions du Sénégal dont l'équipe nationale féminines U16 se sont retrouvés ce week-end à Kébémer pour la 4ème édition du camp de Basket organisé chaque année par l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng.

Le pivot de Minnesota Timberwolves (Nba) leur a encore offert la possibilité de revisiter les bases et pré-requis du basketball et de bénéficier pendant trois jours de l'encadrement d'une soixantaine de techniciens et d'encadreurs. En plus des sessions de basket, le natif de Kébémer en a profité pour donner forme à sa nouvelle Fondation Gorgui Dieng (Gdf) qui s'est illustré sur le terrain social avec de dons d'équipements aux hôpitaux et structures de santé.

Pour la quatrième fois, 60 jeunes basketteurs en provenance des différentes régions du Sénégal et l'équipe nationale U16 féminine ont participé au camp d'entrainement initié ce vendredi et samedi à Kébémer par l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng. Sous la conduite d'une soixantaine d'entraineurs venus de toutes les régions du Sénégal, ils ont pu, le temps d'un week-end, s'approprier des bases fondamentales qui guident le basketball.

Au-delà des clinics et du travail qui ont été accès essentiellement sur le démarquage, le rebond, le tir, ou encore la passe, il s'agit de leur donner la possibilité d'exploiter leur talent et surtout de bénéficier d'un encadrement basé sur l'éducation et la formation. S'il considère que l'éducation constitue la base de toute pratique, le promoteur Gorgui Sy Dieng perçoit d'ailleurs les bases du basket comme un code de la route qu'il faut respecter.

«Il faudra que les jeunes les applique dans leur club respectifs. Ce qui devra les permettre de relever leur niveau. Le camp permet aux jeunes joueurs d'augmenter leur potentiel. J'estime cependant qu'une bonne éducation est obligatoire», souligne-t-il. Selon lui, le basket sénégalais manque de beaucoup de choses et surtout cette formation destinée aux formateurs.

«Le sens du clinic est de permettre à un technicien confirmé de décortiquer les techniques de défense, d'attaque et éventuellement de les vulgariser dans leur différentes équipes. Cela permet aux entraineurs de basket de s'adapter avec un jeu qui change et qui évolue à grande vitesse. Il faudra aussi former les formateurs. Nous avons aujourd'hui des structures comme Seed et Nba Academy qui sont des structures qui aident à la formation. Il est temps d'envoyer dans les localités des formateurs pour se charger de ce volet formation», a soutenu le pivot des Timberwolves de Minnesota.

La Fondation Gorgui Sy Dieng sur la ligne de fond

Le directeur du camp Assane Badji a par ailleurs annoncé la possibilité de recruter les meilleurs basketteurs du Sénégal, de les octroyer des bourses afin de participer à leurs études et leur donner la possibilité de bien pratiquer leur sport. Le natif de Kébémer a profité de cette 4e édition pour lancer officiellement sa nouvelle fondation qui porte son nom et qui entend agir dans le domaine de l'éducation, de la santé et du sport. A ce propos, cette structure s'est déjà signalée cette semaine à travers des dons substantiels d'équipements sanitaires au profit de l'Hôpital Principal, à Yeumbeul et à Mbour.

AFROBASKET 2017 : GORGUI SY DIENG DEMANDE A CHACUN DE JOUER SON ROLE

Gorgui Sy Dieng a appelé toutes les entités du basket de jouer leur rôle en direction de la prochaine édition de l'Afrobasket prévue en Angola. L'ambition est de remporter la couronne que le Sénégal n'avait plus gagnée depuis 20 ans depuis 1997.

Interpelé sur la période de la compétition annoncée pour le mois de septembre en Angola, le leader technique des Lions estime que «l'essentiel, c'est d'arriver en forme et de disputer la compétition».

«Que l'Afrobasket soit au mois d'août ou septembre peu importe, l'essentiel sera d'être au mieux de ma forme et en bonne santé pour le disputer. Que ce soient du côté des joueurs, du côté des administratifs ou des autres acteurs, que chacun joue son rôle», rappelle-t-il, en marge du camp d'entraînement qu'il a tenu ce week-end à Kébémer.

Pour sa première participation à l'Afrobasket lors de l'édition 2015 en Tunisie, Gorgui Sy Dieng a été désigné dans le cinq majeur de la compétition après avoir conduit le Sénégal à la 4e place du tournoi. Le pivot des «Lions» a encore affirmé son engagement à répondre présent. «Je ne peux parler au nom des autres joueurs, mais je ferai mon devoir. Il faut toutefois savoir que la performance et la contreperformance font parties du sport. Je compte venir et répondre aux attentes que l'on a sur moi», assure le sociétaire des Timberwolves de Minnesota (Nba). Le natif de Kébemer dit n'avoir pas de regret sur sa saison avec son club. «Il n'y a aucun regret sur le plan personnel. S'il devrait y avoir un, c'est de n'avoir pas vu l'équipe se qualifier aux play-off », laisse entendre le natif de Kébémer.