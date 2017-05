Libye: Migrants - L'Allemagne et l'Italie réclament une mission européenne à la frontière Niger-Libye

Dans une lettre adressée à la Commission européenne, ces deux pays, par la voix de leurs ministres de l'Intérieur, réclament l'ouverture d'une mission de l'Union européenne à la frontière Niger-Libye pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe.

Thomas de Maizière et Marco Minniti se disent notamment « convaincus » qu'ils doivent « tous faire plus » pour faire face à ce flux migratoire alors qu'entre janvier et mi-avril, l'Italie a vu arriver 42.500 personnes par la mer dont « 97% ont embarqué en Libye »

Berlin et Rome qui tiennent à fermer la route migratoire via le Niger envisagent de mettre en place « des programmes de développement et de croissance pour les communautés le long de la frontière » entre la Libye et le Niger. Les dirigeants allemands et italiens prônent également « une assistance technique et financière aux organes libyens chargés de lutter contre la migration clandestine » et former les personnels libyens à la lutte contre les trafics.

« Nous devons de manière urgente établir les besoins et la faisabilité (de tel projets) à travers des missions exploratoires. L'objectif est l'installation d'une mission de l'UE le plus rapidement possible à la frontière entre la Libye et le Niger », insistent Thomas de Maizière et Marco Minniti dans ce même courrier datant du 11 mai.

Les passeurs ont profité du chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, pour faire de la Libye leur tête de pont pour l'émigration clandestine vers l'Europe. Cette dangereuse traversée coûte chaque année de milliers de vies.