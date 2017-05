Centrafrique: Le secrétaire général de l'ONU outré par les attaques des soldats de la Minusca

Le déploiement de l'opération Sangaris (décembre 2013-octobre 2016) et l'intervention de la Minusca ont permis la fin des massacres de masse, l'élection de l'actuel président Faustin-Archange Touadéra et le retour au calme dans la capitale. Fort malheureusement, malgré les appels au désarmement lancés par les dirigeants du pays, les groupes armés continuent de s'affronter à l'intérieur du pays pour le contrôle des ressources (or, diamant, bétail... ).

Six Casques bleus - quatre Cambodgiens et deux Marocains - ont été tués la semaine dernière dans des attaques de leurs convois, certains pendant l'échange de coups de feu, d'autres après avoir été enlevés par les assaillants.

En moins d'une semaine, six soldats de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique (Minusca) ont été tués dans cette localité située à environ 500 km à l'est de Bangui.

Réagissant dans un communiqué daté de New York aux attaques menées contre les Casques bleus et les civils à Bangassou dans le sud-est de la Centrafrique, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est déclaré le dimanche 14 mai « outré » par ces actes déloyaux.

