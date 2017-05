Congo-Kinshasa: L'identification des motos a débuté ce lundi

Deux raisons militent en faveur de l'identification des motos dans la ville de Kinshasa : en cas d'accident, les propriétaires disparaissent sans laisser des traces ; de plus, le vol de motos est devenu monnaie courante dans la ville.

C'est ce lundi 15 mai que débute, théoriquement, l'identification des motos, décidée par le ministre provincial de Kinshasa en charge des Transports et Voies de communications. La décision vise, comme l'indique l'intitulé de l'opération, à contrôler les numéros attribués à chaque moto en circulation sur les artères de la ville de Kinshasa à l'aide d'un autocollant, conformément à la règlementation en vigueur. Et cela pour deux raisons. La première, en cas d'accidents de la circulation, les conducteurs disparaissent sans laisser des traces. Les témoins de l'événement peuvent prélever les numéros attribués à l'engin pour les communiqués aux services compétents et mener une enquête.

Les conducteurs de motos-taxis, communément appelés « wewa » dans la ville de Kinshasa, s'illustrent par des accidents de la circulation à répétition. A la base, l'excès de vitesse, l'ivrognerie, le non-respect du Code de la route.

On les accuse aussi d'arracher des sacs à main à des dames et sacoches à des hommes sur leur chemin. La salle besogne est confiée à leurs complices qu'ils transportent. Une fois accomplie, les « wewa » appuient sur l'accélérateur pour semer leurs éventuels poursuivants et s'évanouir dans la nature. Laissant leurs victimes s'apitoyer sur leur sort.

Le vol de motos en est la deuxième raison. Avec des indications d'engins en leur possession, les services compétents peuvent entreprendre des recherches pour identifier et récupérer les engins volés. Contrairement à ce qu'on a vécu jusqu'ici.

L'identification des motos est payante. Le propriétaire est appelé à débourser 10 dollars américains. Seulement, a-t-on appris des milieux de « wewa » et sans dire davantage, peu de propriétaires de taxis-motos se sont acquittés de cette somme avant la date fixée pour l'identification des motos.

Comme les motos, les autos en circulation dans la capitale doivent également être identifiées à l'aide d'un autocollant portant un numéro attribué à chaque automobile. Toutefois, le taux diffère. Car une auto paye 20 dollars américains.

Annoncée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, pour le 25 avril 2017, la saisie de tout véhicule commis au transport n'ayant pas de police d'assurance, de certificat de contrôle technique et d'autorisation de transport n'a pas eu lieu à cette date. A la place, on a parlé de la campagne de moralisation des propriétaires de véhicules pour qu'ils se mettent en ordre. Sont surtout visés par cette opération les « ketch », appellation faisant suite à leur état miniaturisé face à d'autres véhicules. Mais l'Hôtel de ville de Kinshasa soutient, sans en dire davantage, que « le contrôle des véhicules non munis de documents de bord est pour bientôt ».

De sources proches de l'Association des chauffeurs du Congo (ACCO), 25 mille « ketch » sont enregistrés à Kinshasa. Et si l'on tient compte d'autres véhicules à volant droit, on atteint facilement la barre de 30 mille véhicules.

Mais, a-t-on appris de la même source, les propriétaires de véhicules à volant droit traînent encore les pieds pour s'engager à l'opération. A ce jour, quelque 2 000 véhicules seulement se sont fait identifier auprès de la division urbaine des Transports et Voies de communication.