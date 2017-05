Angola: La CNE appelle à la participation active des électeurs

Luanda — Le président de la Commission nationale électorale (CNE), André da Silva Neto, a appelé lundi, à une éducation civique électorale efficace pour que les citoyens exercent, en masse, le droit d'élire les plus hauts représentants de la nation.

André da Silva Neto, président de la CNE

Le responsable parlait à l'ouverture du séminaire de formation des formateurs nationaux pour les agents d'éducation civique électorale.

Selon André da Silva Neto, "une éducation civique efficace est l'un des piliers du succès des élections démocratiques par la capacité de faciliter le dialogue, le débat et la discussion entre les citoyens et les politiciens, candidats ou électeurs".

Il a souligné que l'éducation civique permettait la transmission d'informations pertinentes sur les droits, les devoirs de citoyens et leur responsabilité en tant qu'éléments actifs, ainsi que contribuait à la réduction de l'abstention, qui est de plus en plus croissante dans le monde.

Le président de la CNE a mis en relief le partenariat avec les médias pour leur couverture, diversité et la capacité de transmettre le message en un temps record aux régions les plus reculées du pays.

Il a rappelé que les élections étaient la seule façon démocratique et juridique d'accéder au pouvoir, raison pour laquelle leur préparation et gestion devraient être les plus libres et justes possibles, selon les principes de la liberté, la justice et la transparence, pour que les résultats reflètent les aspirations réelles des citoyens.

Le séminaire est destiné à 64 formateurs nationaux pour les agents d'éducation civique électorale attachés à la Commission nationale électorale (CNE) qui ont commencé lundi pour trois jours, un séminaire pour la mise à jour des connaissances dans le cadre des élections générales du 23 août de cette année.

Font partie des objectifs, la préparation des formateurs pour la formation des noyaux provinciaux en vue d'entraîner des agents pour l'éclaircissement civique électoral des communautés.

La rencontre abordera des matières telles que la campagne d'éducation civique, les agents d'éducation civique, les phases de la campagne, les bulletins de vote, comment construire un bureau de vote, contrôle et observation électorale et le matériau sur le paquet législatif électoral en vigueur.