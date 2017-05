Congo-Kinshasa: L'ECC invite le chef de l'État au respect de la Constitution et de l'Accord du 31 décembre

document

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) invite le chef de l'État à veiller au respect de la Constitution et de l'Accord signé le 31 décembre 2016. Pour l'ECC, ce dernier document tend à faciliter l'organisation d'élections démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo.

Les rideaux sont tombés, dans la soirée du samedi 13 mai, sur la 50ème session extraordinaire du Comité exécutif national restreint de l'Eglise du Christ au Congo (ECC). Ces travaux ont réuni, au lycée Mgr Shaumba (Kinshasa) durant trois jours, les évêques de toutes les provinces ecclésiastiques de l'ECC en République démocratique du Congo.

A l'issue de ces assises qui ont planché sur la situation sociopolitique du pays, l'Eglise du Christ au Congo a invité le président de la République à tout mettre en œuvre pour veiller au respect de la Constitution tout en tenant compte de tous les accords signés notamment, celui du 31 décembre 2016 qui tend à faciliter l'organisation des élections démocratiques, transparentes et apaisées en RDC.

C'était au cours du deuxième culte, dimanche 14 mai à la cathédrale du Centenaire protestant à Lingwala, que le modérateur du Comité exécutif national restreint, Mgr Mbaya, a livré aux fidèles l'essentiel des résolutions prises par ses dirigeants sur la situation qui prévaut actuellement en RDC.

Au président de la République, l'Eglise du Christ au Congo a également demandé de faire respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire, en tant que garant de la nation, et de veiller à l'application effective des décisions judiciaires afin de mettre fin à l'impunité. Il est aussi question de veiller à la liberté et à la sécurité de chaque Congolais ainsi que de prêter une oreille attentive aux différentes revendications des uns et des autres afin de trouver des solutions durables aux conflits opposant les différentes parties prenantes.

L'Eglise du Christ au Congo, qui dit avoir pris acte de la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement, invite ces derniers à accompagner la Ceni dans l'organisation des élections dans le meilleur délai en mettant davantage des moyens à sa disposition. Aussi, les invite-t-elle à juguler la crise liée à la dépréciation monétaire en dédollarisant l'économie nationale, en encourageant la production locale au détriment de l'importation à outrance.

En outre, l'Eglise du Christ au Congo recommande aux acteurs politiques de bien expliquer à leurs militants le contenu de l'accord conclu sous la facilitation de la Cenco en ce qui concerne, particulièrement le chapitre IV relatif au processus électoral, qui stipule que « les parties prenantes conviennent de l'organisation des élections en une séquence présidentielle, législatives nationales et provinciales au plus tard décembre 2017. Toutefois, le CNSA, le gouvernement et la Céni peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement de ces élections ».