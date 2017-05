Ile Maurice: Chèque sans provision - «Je suis aveugle», dit Marjorie Bazerque

«Je tiens à dire que je m'excuse devant la cour... Je suis très malade et je suis aveugle aussi.» C'est la déclaration de Marjorie Bazerque en cour intermédiaire, ce lundi 15 mai. Elle a été reconnue coupable d'avoir émis un chèque sans provision de Rs 1,3 million en 2007 à l'ordre de la compagnie Biosphere Ltd.

Marjorie Bazerque était alors la directrice de Je T'aime Marketing, prestataire de services en marketing à la recherche de clients pour la vente d'articles. Elle s'occupait également des procédures administratives pour l'octroi de permis d'exportation auprès des ministères, conseils de district ou encore des municipalités.

En 2007, Biosphere Ltd engage les services de Je T'aime Marketing pour l'obtention d'un permis. Cette dernière réclame deux chèques d'un million de roupies. Le permis n'est toutefois pas obtenu et Marjorie Bazerque émet un chèque de remboursement de Rs 1,3 million. Le chèque n'est honoré et est retourné. Le directeur de Biosphere Ltd porte alors plainte.

L'accusée a confirmé qu'elle a émis un chèque tout en sachant que sa compagnie ne détenait pas les fonds suffisants pour honorer ses engagements. Mais elle a réfuté les allégations, selon lesquelles elle avait demandé à Biosphere Ltd d'encaisser le chèque qu'au moment où sa compagnie aurait les fonds nécessaires.

Les plaidoiries ont eu lieu devant la magistrate Wendy Rangan. Yatin Varma, avocat de Marjorie Bazerque, assisté de Me Siddhartha Hawoldar, a demandé à la cour de considérer l'état de santé de l'accusée. Et a réclamé un «non-custodial sentence» dans cette affaire. Yatin Varma a aussi expliqué que «deux témoins ont brillé par leur absence, dont le directeur de Biosphere Ltd».

La poursuite a fait ressortir que Marjorie Bazerque avait été condamnée en 2010 ( à trois mois de prison) et en 2011 ( à Rs 10 000 d'amende) pour la même charge. Et d'ajouter qu'en 2012, elle avait obtenu une «conditional discharge for emblezzlement».

La sentence sera prononcée le 18 mai.