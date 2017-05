Ile Maurice: Maurice bientôt doté d'un Observatoire de la Parentalité

Thierry Malbert, directeur scientifique de l'Observatoire de la Parentalité à La Réunion, en déplacement à Maurice dans le cadre de cet atelier consultatif a, pour sa part, indiqué que «l'Observatoire de Maurice ne sera pas le même que celui de l'île sœur. On va le contextualiser», a souligné celui qui va partager son expertise pour la mise sur pied de l'observatoire local. «Que nos enfants habitent chez nous, ou loin de nous, on demeure des parents», a-t-il fait ressortir.

La ministre de l'Egalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille a aussi fait ressortir que le but principal de la mise sur pied de cet observatoire est «de regrouper les différentes institutions œuvrant dans le domaine de la famille afin de mettre en place une plateforme autour de laquelle nous pouvons réfléchir et analyser les complexités qui touchent à la famille.» D'autant plus, ajoute-t-elle, «que les fléaux qui guettent la famille ont aussi un impact direct sur la productivité économique».

«L'observatoire vise à promouvoir le développement des compétences parentales pour l'identification et la diffusion de meilleures pratiques autour de quatre axes. A savoir, la famille qui est synonyme d'encadrement, d'instrument de filiation, de coauteur de l'éducation et le responsable de la socialisation des enfants», a expliqué Fazila Jeewa-Daureeawoo, lors du lancement de cet atelier consultatif.

