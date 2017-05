Ile Maurice: Vol chez Dream Price - «Je ne pensais pas que mon fils allait récidiver», dit la mère d'un suspect

Rosemay a aussi appris que son fils est soupçonné dans onze autres affaires du même genre, perpétrées dans la région de Moka et Saint-Pierre. «Ils ont avoué pour Dream Price. Quant aux autres, ils ont fait la déposition en l'absence d'adultes. On ne sait pas sous quelles conditions.»

Sa famille y tient un petit commerce et le jeune homme leur donnait un coup de main. «Il servait les clients et allait faire des courses. Il commençait à se responsabiliser. Je ne sais pas comment il a rechuté.»

L'adolescent a arrêté l'école très tôt. Il avait commencé une formation au Mauritius Institute of Training and Development mais a abandonné ses cours assez vite. Ses journées, il les passait avec ses amis. «Lerla mem li ti ale kokin dans laboutik», se souvient-elle. C'était il y a un an à peu près. Mais Rosemay ne souhaite pas s'attarder sur cette période. Après ce vol et les démêlés qui ont suivi, elle décide de prendre les choses en main. Elle envoie son fils vivre avec sa grand-mère à cité La Cure.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.